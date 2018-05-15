Київський метрополітен запровадить нові проїзні квитки для туристів

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Разом із запровадженням нових тарифів пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків

Оприлюднено проект розпорядження Київської міської державної адміністрації, згідно з яким із 14 липня вартість проїзду у міському транспорті столиці зміниться і складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою. Вартість разової поїздки становитиме 8 гривень. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«Зміна тарифів дозволить міській владі зменшити розмір коштів, які йдуть на покриття збитків підприємств транспорту, та спрямувати їх на розвиток дорожньо-транспортної інфраструктури», – зазначив радник першого заступника голови КМДА із питань цінової політики Василь Яструбинський.

За його словами, разом із запровадженням нових тарифів пасажирам буде запропонована широка гамма проїзних квитків.

Так у КП «Київський метрополітен» запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 грн), 14 поїздок на 7 днів (за 104 грн) та 30 поїздок 15 календарних днів (за 210 грн). Нововведення здебільшого стосується туристів та гостей міста.

Попередня ж система проїзних квитків, що використовуються протягом календарного місяця повністю зберігається. Так само залишається система знижок при поповненні безконтактних карток у метрополітені. Зокрема, при поповненні картки одноразово на 50 поїздок вартість однієї поїздки становитиме 6,5 грн. Що стосується проїзного квитка, то його вартість в метро на 46 поїздок коштуватиме 290 грн, на 62 поїздки – 390, без обмежень кількості поїздок – 610 грн. Термін дії такого проїзного складає календарний місяць.

Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 грн; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 грн. Вартість разового квитка на перевезення у міській електричці становитиме – 8 грн.

«Така цінова політика передбачає, що кияни, які постійно користуються міським пасажирським транспортом, мають вигоду від покупки багаторазових проїзних квитків. Міська влада зараз впроваджує таку систему знижок, яка вигідна постійним пасажирам», – резюмував Василь Яструбинський.

Нагадаємо, за інформацією керівників комунальних підприємств-перевізників, на сьогодні конче необхідно підвищувати рівень заробітної плати працівників. Крім того, з моменту останнього підвищення та корегування тарифів, значно зросли ціни на енергоресурси та вартість експлуатації транспорту тощо. Так, у КП «Київський метрополітен» на сьогодні 468 вакансій (5,9% від загальної кількості працівників), у КП «Київпастранс» – 2 434 вакансії (25,8%). Внаслідок зміни тарифу на перевезення заплановано підняти рівень зарплат на підприємствах.

Слід зазначити, що міська влада зберігає пільги для всіх категорій пасажирів, що раніше мали змогу користуватися транспортом безкоштовно.

Нагадаємо, із 14 липня 2018 року вартість проїзду у міському транспорті столиці зросте. І складатиме від 6,3 гривень – за умови користування проїзним квитком або безконтактною карткою, та 8 гривень – за разову поїздку.

Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень.