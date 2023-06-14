Київську компанію викрито на співпраці з підсанкційним «Росатомом»: деталі від СБУ
Сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники «Росатому» здійснювали у режимі онлайн
Служба безпеки України викрила масштабну схему обходу антиросійських санкцій, організовану Київським центральним конструкторським бюро арматуробудування. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Київська компанія монополіст у сфері розробки, серійного виготовлення і постачання трубопровідної арматури для атомних електростанцій. До лютого 2022 року компанія експортувала свою продукцію до Росії через власного дилера у москві.
Основним замовником була російська державна корпорація «Росатом», яка використовує українську трубопровідну арматуру для будівництва енергоблоків на п’ятьох атомних електростанцій у різних країнах світу.
Київське бюро продовжило цю співпрацю навіть після повномасштабного вторгнення, заборони вивезення товарів на митну територію РФ і введення санкцій проти «Росатому».
Для цього розробили схему обходу санкційних обмежень. Фіктивними замовниками української продукції у ній виступали підконтрольні зарубіжні фірми.
При виїзді з України товар «переоформлювали» на фактичних отримувачів – підконтрольні «росатому» компанії, які будують АЕС. Тобто після перетину кордону він їхав «за новим маршрутом». При цьому сертифікацію трубопровідної арматури, виготовленої в Києві, представники «Росатому» здійснювали у режимі онлайн.
За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення ділки здійснили 16 експортних операцій на користь РФ на суму близько 42 млн грн.
На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили гендиректору Київського бюро і двом його підлеглим про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Під час обшуків у фігурантів вилучено документи, комп’ютерну техніку і засоби зв’язку з доказами незаконної діяльності.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Конгрес США внесено ініціативу про введення санкцій щодо «Росатому».
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