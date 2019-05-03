Кількість субсидіантів у Києві за рік скоротилася майже вдвічі



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У січні-березні 2019 р. призначено субсидії 18,3 тис. домогосподарств

У березні 2019 року кількість домогосподарств Києва, що отримували субсидії на оплату комунальних послуг, скоротилась у 1,8 раза в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Про це повідомила прес-служба Головного управління статистики в місті Києві.

За даними Держстату, у березні 2019 року у столиці 161,5 тис. домогосподарств отримували субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, що у 1,8 раза менше, ніж у березні 2018 р. Серед районів міста найбільше домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському районі (15,1%), а найменше — у Печерському районі (3,7%).

У січні-березні 2019 р. за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулось 19,8 тис. домогосподарств, що на 27,9% більше, ніж у січні-березні 2018 р.

У січні-березні 2019 р. призначено субсидії 18,3 тис. домогосподарств. Порівняно з відповідним періодом 2018 р. кількість таких домогосподарств збільшилась на 1030, або на 6,0%.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні-березні 2019 р. становила 18,888 млн грн, у відповідному періоді 2018 р. — 20,4 млн грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2019 р. збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 р. на 15,8% і становив 1427,0 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії спостерігався в Подільському районі (2968,6 грн).

Як повідомлялося, Пенсійний фонд України 2 травня розпочав фінансування пенсій за травень і житлових субсидій за квітень.

Джерело: УНН