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    Киян та гостей міста запрошують на пішохідні екскурсії центром міста: як потрапити

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    Місце зустрічі учасників екскурсії - літери KYIV біля будівлі КМДА - Киян та гостей міста запрошують на пішохідні екскурсії центром міста: як потрапити
    Місце зустрічі учасників екскурсії - літери KYIV біля будівлі КМДА

    Екскурсії безкоштовні і відбуваються у вихідні

    Кожні вихідні можна долучитися до безкоштовних пішохідних екскурсій центром Києва Kyiv City Travel українською та англійською мовами.

    Екскурсії проходять із 10:00 до 12:00 щосуботи українською мовою та щонеділі – англійською мовою.

    Оскільки заходи відбуваються з дотриманням усіх санітарних норм, групою до 10 осіб, обов’язкова реєстрація. Форма запису на екскурсію доступна за посиланням.

    Для підтвердження з учасником екскурсії обов’язково зв’яжуться телефоном.

    Обов’язковими умовами є наявність захисної маски та дотримання соціальної дистанції з іншими учасниками.

    Місце зустрічі: літери KYIV біля будівлі КМДА, вул. Хрещатик, 36.

    Маршрут: Хрещатик, Європейська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Пейзажна алея, Андріївський узвіз.

    Ініціаторами заходів є Управління туризму та промоцій КМДА та КП «Київський міський туристично-інформаційний центр».

    вихідні Київ туризм КМДА Андріївський узвіз Хрещатик
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