Киян закликають вчасно подавати дані про зміну місця проживання чи прізвища

Фіскали попереджають громадян

Усі фізичні особи – платники податків зобов‘язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних протягом місяця з дня такої зміни. Наприклад, про зміну місця проживання, прізвища, імені, по батькові. Про це в ефірі «Українського радіо» повідомила начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко. За



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Фіскали попереджають громадян

Усі фізичні особи – платники податків зобов‘язані подавати контролюючим органам відомості про зміну даних протягом місяця з дня такої зміни. Наприклад, про зміну місця проживання, прізвища, імені, по батькові. Про це в ефірі «Українського радіо» повідомила начальник Головного управління ДФС у м. Києві Людмила Демченко.

За її словами, повідомити про зміну даних можна шляхом подання фізичними особами до контролюючих органів заяви про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (Форма № 5 ДР) або заяви про внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією та/або номером паспорта (Форма № 5 ДРП).

Вказані заяви подаються особисто або через представника до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а в разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контролюючого органу.

Для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу (паспорт), та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Внесення змін до Державного реєстру та окремого реєстру Державного реєстру здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання фізичною особою відповідної заяви до контролюючого органу за місцем проживання. У разі звернення до будь-якого контролюючого органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжено до п’яти робочих днів.

Подати Заяву за формами № 5 ДР або № 5 ДРП, отримати консультацію щодо заповнення заяв і взяти відповідні безкоштовні бланки можна у Центрах обслуговування платників ДПІ у районах ГУ ДФС у м. Києві та Центрі обслуговування платників ГУ ДФС у м. Києві.

Із адресами Центрів обслуговування платників м. Києва, режимом роботи, номерами телефонів, переліком послуг, що надаються в Центрах обслуговування платників, а також завантажити бланки заяв та зразки заповнення можна на субсайті ГУ ДФС у м. Києві у банері «Центри обслуговування платників м. Києва».

Джерело: Хрещатик