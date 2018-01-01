  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
    Новини

    У столиці відновлено рух трамвайного маршруту №8

    Комунальники ремонтували водопровід
    Відновлено рух трамвайного маршруту № 8 «Станція метро Позняки – станція метро Лісова» у зв’язку з завершенням аварійних робіт з відновлення Позняківського колектора. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».   Фахівці комунального підприємства «Київпастранс»
    • Сьогодні, 10:26
    • Розсилка

    Комунальники ремонтували водопровід

    Відновлено рух трамвайного маршруту № 8 «Станція метро Позняки – станція метро Лісова» у зв’язку з завершенням аварійних робіт з відновлення Позняківського колектора.

    Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».  

    Фахівці комунального підприємства «Київпастранс» за добу відновили колійне господарство після завершення виконання робіт ПрАТ «АК «Київводоканал».

    Зверніть увагу! Рух трамвайного маршруту відновлено у тестовому режимі (схема додається), курсування за графіком почнеться з 5 лютого.

    Читайте також

    Читайте також
    Київ громадський транспорт Київводоканал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ