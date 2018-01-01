У столиці відновлено рух трамвайного маршруту №8
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Комунальники ремонтували водопровід
Відновлено рух трамвайного маршруту № 8 «Станція метро Позняки – станція метро Лісова» у зв’язку з завершенням аварійних робіт з відновлення Позняківського колектора.
Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».
Фахівці комунального підприємства «Київпастранс» за добу відновили колійне господарство після завершення виконання робіт ПрАТ «АК «Київводоканал».
Зверніть увагу! Рух трамвайного маршруту відновлено у тестовому режимі (схема додається), курсування за графіком почнеться з 5 лютого.
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