Киян запрошують на ярмарки: де купити свіжу зелень для вітамінних салатів



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Сьогодні у семи районах столиці відбудуться ярмарки

У четвер, 11 квітня, із метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили у департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Так, ярмарки відбудуться у:

Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (в межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47, просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до ст. м. «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

Печерському районі – вул. Московська, 2;

Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35, вул. Світлицького, 33;

Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1, Лук’янівська площа, 1-А, просп. Перемоги, 50.

Як повідомлялося, ярмарки у столиці триватимуть до кінця тижня.

До слова, завдяки гарному минулорічному врожаю яблук та нижчим цінам на імпортовані банани та цитрусові продовжували дешевшати фрукти. Через значний приріст продукції в птахівництві суттєво знизилися ціни на яйця.