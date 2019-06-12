Киян запрошують на ярмарки: де сьогодні можна купити недорогі продукти (адреси)



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Ярмарки відбудуться у шести районах столиці

У середу, 12 червня, у столиці відбудуться сезонні ярмарки, на яких передбачено продаж сільськогосподарської продукції. Ярмарки пройдуть за сприянням Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

Отже, сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції м. Осокорки), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11; вул. Світлицького, 33;

у Святошинському районі – вул. Підлісна, 8

Як повідомлялося, продуктові ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.