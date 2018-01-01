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    Киянам та гостям столиці повідомили, де можна придбати свіжі продукти (адреси)

    У Києві тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки
    У столиці з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Зокрема, ярмарки відбудуться: 11 січня (четвер) 2018 року у: Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25,
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    Овочі та фрукти
    Овочі та фрукти

    У Києві тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки

    У столиці з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

    Зокрема, ярмарки відбудуться:

    11 січня (четвер) 2018 року у:

    • Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25, вул. Ковпака (у межах вулиць Великої Васильківської та Антоновича), вул. Ломоносова (у межах вулиць М. Стельмаха та Маричанської);
    • Дарницькому районі – вул. Є. Харченка, 41-47;
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, вул. Березняківська, 21-23;
    • Печерському районі – вул. Московська, 2;
    • Подільському районі –вул. Оболонська, 23-35;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Перемоги, 73/1 та вул. Кулібіна;

    12 січня (п’ятниця) 2018 року у:

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    • Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17А, вул. Алма-Атинська, 64-74;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вул. Мілютенка та Братиславської);
    • Печерському районі – перетин вулиць Л.  Первомайського та Мечникова, пров. Виноградний, 4-6;
    • Подільському районі – пров. Полковий (у межах вулиць Білецької та Полкової);
    • Святошинському районі – вул. Підлісна, 8, вул. Сільська, 16;
    • Солом’янському районі – вул. Освіти (в межах вул. Вузівської та М. Кривоноса); пров. Ковальський (у межах вулиць Металістів та Смоленської);
    • Шевченківський район – перетин вулиць вул. О. Гончара, 65-А та Б. Хмельницького, 94; вул. Ружинська, 16-18; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.

    Нагадаємо, що ярмарки відбуваються за сприяння Київської міської та районних в місті Києві державних адміністрацій, враховуючи звернення мешканців столиці.

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