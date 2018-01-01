Киянам та гостям столиці повідомили, де можна придбати свіжі продукти (адреси)

У Києві тривають сезонні сільськогосподарські ярмарки

У столиці з метою більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції тривають сезонні ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА. Зокрема, ярмарки відбудуться: 11 січня (четвер) 2018 року у: Голосіївському районі – вул. Новопирогівська, 25,