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    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)

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    Будівельники&nbsp;розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки - Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Будівельники розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки
    Фото: Київ – велосипедне місто

    Зафіксовано самочинне будівництво на балансових територіях декількох комунальних підприємств

    Під час великодніх свят на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі Києва невідомі будівельники розібрали дорожнє огородження та бордюр, частину двосторонньої велосипедної доріжки, смугу газону та почали влаштовувати паркувальну кишеню. Це відбувається біля ЖК «Сан-Франциско», повідомляє у Facebook спільнота «Київ – велосипедне місто».

    Як повідомили у шляхово-експуатаційному управлінні Святошинського району, жодних дозвільних документів на зазначені будівельні роботи не видавалося. Оскільки наразі зафіксовано самочинне будівництво на балансових територіях декількох комунальних підприємств, складено відповідні заяви до столичної поліції.

    Нагадаємо, що двостороння велосипедна доріжка згідно з Концепцією розвитку велосипедної інфраструктури міста, затвердженою Київською міською радою, є частиною магістрального велосипедного маршруту №5 «Проспект Перемоги – Центр», влаштована в рамках капітального ремонту проспекту Перемоги у 2016 році. У 2017-2018 році в рамках капітального ремонту шляхопроводу біля станції метро «Нивки» частина велосипедної доріжки шириною 2 метри була виконана мостінням з декоративної бруківки червоного кольору.

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    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)
    Невідомі руйнують велосипедну доріжку на проспекті Перемоги (фото)

    Нагадаємо, у Києві вже третій рік працює та динамічно розвивається система громадського велопрокату, якою цілодобово може скористатися кожен киянин та гість столиці.

    До слова, влітку 2020 року тривало встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва.

    Теги: Київ дороги будівництво велоінфраструктура велосипед
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