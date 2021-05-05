Де в Києві можна орендувати велосипед (список локацій)
Орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва
У Києві вже третій рік працює та динамічно розвивається система громадського велопрокату, якою цілодобово може скористатися кожен киянин та гість столиці. Про це написав депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва.
«У Києві за останні роки спостерігається досить активний розвиток велоінфраструктури. Цьогоріч протяжність веломаршрутів збільшиться, а на 40 вулицях міста встановлять спеціальні світлофори для велосипедистів. Враховуючи можливі карантинні обмеження, належне функціонування веломережі може полегшити проблему пересування для багатьох киян», – зазначив Терентьєв.
Орендувати велосипеди Bike Now можна за наступними адресами:
Голосіївський район:
- станція метро «Площа Льва Толстого»;
- станція метро «Олімпійська»;
- станція метро «Либідська»;
- станція метро «Видубичі»;
- просп. Валерія Лобановського, 114/1;
- станція метро «Деміївська»;
- станція метро «Голосіївська»;
- станція метро «Васильківська»;
- просп. Голосіївський, 94;
- станція метро «Виставковий центр»;
- просп. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ);
- вул. Академіка Вільямса, 45;
- станція метро «Теремки».
Дарницький район:
- вул. Привокзальна, 1;
- шосе Харківське, 172-б;
- вул. Архітектора Вербицького, 7;
- вул. Архітектора Вербицького, 1;
- вул. Анни Ахматової, 2;
- вул. Петра Григоренка, 22/20;
- вул. Урлівська, 32/18;
- вул. Княжий Затон, 11;
- просп. Миколи Бажана, 1;
- вул. Бориса Гмирі, 3;
- вул. Єлизавети Чавдар, 13;
- вул. Лариси Руденко, 11;
- станція метро «Вирлиця»;
- станція метро «Бориспільська»;
- станція метро «Позняки» (ділянки по обидві сторони від просп. Миколи Бажана);
- станція метро «Харківська» (ділянка біля мосту по вул. Ревуцького).
Деснянський район:
- вул. Оноре де Бальзака, 91/29-а;
- вул. Будищанська, 7;
- вул. Радунська, 13-а;
- вул. Милославська, 10-а;
- просп. Володимира Маяковського, 68;
- вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78;
- просп. Володимира Маяковського, 54;
- просп. Володимира Маяковського, 63/12;
- вул. Оноре де Бальзака, 38;
- просп. Володимира Маяковського, 43;
- вул. Оноре де Бальзака, 12;
- просп. Володимира Маяковського, 5;
- просп. Володимира Маяковського, 29;
- станція метро «Чернігівська»;
- станція метро «Лісова».
Дніпровський район:
- вул. Петра Запорожця, 21;
- бульв. Перова, 6;
- станція метро «Лівобережна»;
- станція метро «Дарниця»;
- бульв. Перова, 50-а;
- вул. Раїси Окіпної, 2-б;
- вул. Русанівська набережна, 12.
Оболонський район:
- вул. Північна, 37;
- вул. Героїв Дніпра, 40;
- вул. Героїв Дніпра, 62;
- просп. Героїв Сталінграда, 46;
- просп. Героїв Сталінграда, 39-в;
- вул. Прирічна, 5-а;
- просп. Героїв Сталінграда, 2-г;
- вул. Вишгородська;
- станція метро «Героїв Дніпра»;
- станція метро «Мінська»;
- станція метро «Оболонь»;
- станція метро «Почайна».
Печерський район:
- станція метро «Олімпійська»;
- станція метро «Площа Льва Толстого»;
- станція метро «Дружби Народів»;
- станція метро «Либідська»;
- станція метро «Печерська»;
- вул. Велика Васильківська, 19;
- вул. Лаврська, 1;
- вул. Хрещатик, 13/2;
- вул. Володимирський Узвіз, 2;
- вул. Михайла Грушевського, 12/2;
- вул. Михайла Грушевського, 5-а;
- вул. Лаврська, 13;
- Бутишів провулок, 16;
- вул. Московська, 31/33;
- вул. Лаврська, 27;
- станція метро «Палац «Україна»;
- станція метро «Видубичі»;
- вул. Михайла Грушевського, 28/2.
Подільський район:
- просп. Свободи, 32-г;
- просп. Правди, 100;
- просп. Правди, 12-в;
- площа Тараса Шевченка;
- вул. Вишгородська, 33/1;
- вул. Вишгородська, 4;
- вул. Маршала Гречка, 20;
- вул. Стеценка, 10;
- вул. Межигірська, 79;
- вул. Кирилівська, 26;
- вул. Костянтинівська, 26;
- вул. Верхній Вал, 16;
- вул. Григорія Сковороди, 4/12;
- станція метро «Поштова площа»;
- станція метро «Контрактова площа»;
- вул. Верхній Вал, 30-а;
- вул. Кирилівська, 134.
Святошинський район:
- залізнична станція «Новобіличі»;
- вул. Клавдіївська, 23/15;
- вул. Генерала Наумова, 29;
- вул. Генерала Наумова, 42/43;
- станція метро «Академмістечко»;
- бульв. Академіка Вернадського, 26;
- станція метро «Житомирська»;
- просп. Перемоги, 100/1 (АНТК імені О.К. Антонова);
- просп. Леся Курбаса, 17;
- ст. швид. трам. «Гната Юри».
Солом’янський район:
- станція метро «Берестейська»;
- станція метро «Вокзальна» (біля Центрального вокзалу);
- станція метро «Політехнічний інститут»;
- станція швидкісного трамваю «Національний авіаційний університет»;
- станція швидкісного трамваю «Індустріальна»;
- Вокзальна площа, 2/11 (Північний вокзал);
- Залізнична станція «Караваєві дачі»;
- Чоколівський бульвар, 22;
- Севастопольська площа;
- просп. Валерія Лобановського, 57;
- вул. Медова, 2 (аеропорт «Київ»);
- просп. Повітрофлотський, 78;
- Чоколівський бульвар, 36.
Шевченківський район:
- вул. Стеценка, 10;
- станція метро «Сирець»;
- станція метро «Нивки»;
- станція метро «Берестейська»;
- вул. Дегтярівська 51-в;
- вул. Дегтярівська, 53-а;
- станція метро «Шулявська»;
- станція метро «Політехнічний інститут»;
- просп. Повітрофлотський, 1 (Повітрофлотський міст);
- Площа Перемоги;
- станція метро «Дорогожичі»;
- станція метро «Площа Льва Толстого»;
- вул. Володимирська, 60;
- вул. Хрещатик, 36;
- вул. Золотоворітський Проїзд, 1;
- вул. Хрещатик, 22;
- вул. Володимирська, 24 (біля Дзвіниці Софії Київської);
- Михайлівська площа;
- вул. Юрія Іллєнка, 1;
- вул. В’ячеслава Липинського, 15.
Житлові комплекси:
- ЖК «Теремки», вул. Академіка Заболотного, 15;
- ЖК «Академ-Квартал», пров. Приладний, 10;
- ЖК «Сирецькі сади», вул. Івана Виговського (Маршала Гречка), 18-г;
- ЖК «Нивки Парк», просп. Перемоги, 67;
- ЖК «Причал 8», вул. Канальна, 8;
- ЖК «Озерний Гай Гатне», Київська область, Гатне, вул. Свободи, 1;
- ЖК «Скай Авеню», вул. Народного Ополчення, 3;
- ЖК «Паркові Озера», вул. Воскресенська, 16;
- ЖК «Малахіт», вул. Богданівська, 7-а;
- ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 31-а;
- ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 33;
- ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 35;
- ЖК «Файна Таун», вул. Салютна, 2-б;
- ЖК «Республіка», Велика Окружна дорога, 1.
Урядовий квартал, БЦ та ТРЦ:
- Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 10;
- Міністерство Охорони Здоров’я, вул. Грушевського, 7;
- Департамент Патрульної Поліції, вул. Народного Ополчення, 9;
- БЦ ІРВА, вул. Радищева, 10/14;
- БЦ Домініон, вул. Ушинського, 40;
- Unit City, вул. Дорогожицька, 3;
- ВДНГ центральний вхід та Липова Алея, просп. Глушкова, 1;
- ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1-а;
- ТРЦ Фестивальний, просп. Маяковського, 43/2.
Нагадаємо, влітку 2020 року тривало встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва.