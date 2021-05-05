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    Де в Києві можна орендувати велосипед (список локацій)

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    Система велопрокату у столиці розвивається - Де в Києві можна орендувати велосипед (список локацій)
    Система велопрокату у столиці розвивається
    Фото: Київрада

    Орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва

    У Києві вже третій рік працює та динамічно розвивається система громадського велопрокату, якою цілодобово може скористатися кожен киянин та гість столиці. Про це написав депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва.

    «У Києві за останні роки спостерігається досить активний розвиток велоінфраструктури. Цьогоріч протяжність веломаршрутів збільшиться, а на 40 вулицях міста встановлять спеціальні світлофори для велосипедистів. Враховуючи можливі карантинні обмеження, належне функціонування веломережі може полегшити проблему пересування для багатьох киян», – зазначив Терентьєв.

    Орендувати велосипеди Bike Now можна за наступними адресами:

    Голосіївський район:

    • станція метро «Площа Льва Толстого»;
    • станція метро «Олімпійська»;
    • станція метро «Либідська»;
    • станція метро «Видубичі»;
    • просп. Валерія Лобановського, 114/1;
    • станція метро «Деміївська»;
    • станція метро «Голосіївська»;
    • станція метро «Васильківська»;
    • просп. Голосіївський, 94;
    • станція метро «Виставковий центр»;
    • просп. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ);
    • вул. Академіка Вільямса, 45;
    • станція метро «Теремки».

    Дарницький район:

    • вул. Привокзальна, 1;
    • шосе Харківське, 172-б;
    • вул. Архітектора Вербицького, 7;
    • вул. Архітектора Вербицького, 1;
    • вул. Анни Ахматової, 2;
    • вул. Петра Григоренка, 22/20;
    • вул. Урлівська, 32/18;
    • вул. Княжий Затон, 11;
    • просп. Миколи Бажана, 1;
    • вул. Бориса Гмирі, 3;
    • вул. Єлизавети Чавдар, 13;
    • вул. Лариси Руденко, 11;
    • станція метро «Вирлиця»;
    • станція метро «Бориспільська»;
    • станція метро «Позняки» (ділянки по обидві сторони від просп. Миколи Бажана);
    • станція метро «Харківська» (ділянка біля мосту по вул. Ревуцького).

    Деснянський район:

    • вул. Оноре де Бальзака, 91/29-а;
    • вул. Будищанська, 7;
    • вул. Радунська, 13-а;
    • вул. Милославська, 10-а;
    • просп. Володимира Маяковського, 68;
    • вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78;
    • просп. Володимира Маяковського, 54;
    • просп. Володимира Маяковського, 63/12;
    • вул. Оноре де Бальзака, 38;
    • просп. Володимира Маяковського, 43;
    • вул. Оноре де Бальзака, 12;
    • просп. Володимира Маяковського, 5;
    • просп. Володимира Маяковського, 29;
    • станція метро «Чернігівська»;
    • станція метро «Лісова».

    Дніпровський район:

    • вул. Петра Запорожця, 21;
    • бульв. Перова, 6;
    • станція метро «Лівобережна»;
    • станція метро «Дарниця»;
    • бульв. Перова, 50-а;
    • вул. Раїси Окіпної, 2-б;
    • вул. Русанівська набережна, 12.

    Оболонський район:

    • вул. Північна, 37;
    • вул. Героїв Дніпра, 40;
    • вул. Героїв Дніпра, 62;
    • просп. Героїв Сталінграда, 46;
    • просп. Героїв Сталінграда, 39-в;
    • вул. Прирічна, 5-а;
    • просп. Героїв Сталінграда, 2-г;
    • вул. Вишгородська;
    • станція метро «Героїв Дніпра»;
    • станція метро «Мінська»;
    • станція метро «Оболонь»;
    • станція метро «Почайна».

    Печерський район:

    • станція метро «Олімпійська»;
    • станція метро «Площа Льва Толстого»;
    • станція метро «Дружби Народів»;
    • станція метро «Либідська»;
    • станція метро «Печерська»;
    • вул. Велика Васильківська, 19;
    • вул. Лаврська, 1;
    • вул. Хрещатик, 13/2;
    • вул. Володимирський Узвіз, 2;
    • вул. Михайла Грушевського, 12/2;
    • вул. Михайла Грушевського, 5-а;
    • вул. Лаврська, 13;
    • Бутишів провулок, 16;
    • вул. Московська, 31/33;
    • вул. Лаврська, 27;
    • станція метро «Палац «Україна»;
    • станція метро «Видубичі»;
    • вул. Михайла Грушевського, 28/2.

    Подільський район:

    • просп. Свободи, 32-г;
    • просп. Правди, 100;
    • просп. Правди, 12-в;
    • площа Тараса Шевченка;
    • вул. Вишгородська, 33/1;
    • вул. Вишгородська, 4;
    • вул. Маршала Гречка, 20;
    • вул. Стеценка, 10;
    • вул. Межигірська, 79;
    • вул. Кирилівська, 26;
    • вул. Костянтинівська, 26;
    • вул. Верхній Вал, 16;
    • вул. Григорія Сковороди, 4/12;
    • станція метро «Поштова площа»;
    • станція метро «Контрактова площа»;
    • вул. Верхній Вал, 30-а;
    • вул. Кирилівська, 134.

    Святошинський район:

    • залізнична станція «Новобіличі»;
    • вул. Клавдіївська, 23/15;
    • вул. Генерала Наумова, 29;
    • вул. Генерала Наумова, 42/43;
    • станція метро «Академмістечко»;
    • бульв. Академіка Вернадського, 26;
    • станція метро «Житомирська»;
    • просп. Перемоги, 100/1 (АНТК імені О.К. Антонова);
    • просп. Леся Курбаса, 17;
    • ст. швид. трам. «Гната Юри».

    Солом’янський район:

    • станція метро «Берестейська»;
    • станція метро «Вокзальна» (біля Центрального вокзалу);
    • станція метро «Політехнічний інститут»;
    • станція швидкісного трамваю «Національний авіаційний університет»;
    • станція швидкісного трамваю «Індустріальна»;
    • Вокзальна площа, 2/11 (Північний вокзал);
    • Залізнична станція «Караваєві дачі»;
    • Чоколівський бульвар, 22;
    • Севастопольська площа;
    • просп. Валерія Лобановського, 57;
    • вул. Медова, 2 (аеропорт «Київ»);
    • просп. Повітрофлотський, 78;
    • Чоколівський бульвар, 36.

    Шевченківський район:

    • вул. Стеценка, 10;
    • станція метро «Сирець»;
    • станція метро «Нивки»;
    • станція метро «Берестейська»;
    • вул. Дегтярівська 51-в;
    • вул. Дегтярівська, 53-а;
    • станція метро «Шулявська»;
    • станція метро «Політехнічний інститут»;
    • просп. Повітрофлотський, 1 (Повітрофлотський міст);
    • Площа Перемоги;
    • станція метро «Дорогожичі»;
    • станція метро «Площа Льва Толстого»;
    • вул. Володимирська, 60;
    • вул. Хрещатик, 36;
    • вул. Золотоворітський Проїзд, 1;
    • вул. Хрещатик, 22;
    • вул. Володимирська, 24 (біля Дзвіниці Софії Київської);
    • Михайлівська площа;
    • вул. Юрія Іллєнка, 1;
    • вул. В’ячеслава Липинського, 15.

    Житлові комплекси:

    • ЖК «Теремки», вул. Академіка Заболотного, 15;
    • ЖК «Академ-Квартал», пров. Приладний, 10;
    • ЖК «Сирецькі сади», вул. Івана Виговського (Маршала Гречка), 18-г;
    • ЖК «Нивки Парк», просп. Перемоги, 67;
    • ЖК «Причал 8», вул. Канальна, 8;
    • ЖК «Озерний Гай Гатне», Київська область, Гатне, вул. Свободи, 1;
    • ЖК «Скай Авеню», вул. Народного Ополчення, 3;
    • ЖК «Паркові Озера», вул. Воскресенська, 16;
    • ЖК «Малахіт», вул. Богданівська, 7-а;
    • ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 31-а;
    • ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 33;
    • ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 35;
    • ЖК «Файна Таун», вул. Салютна, 2-б;
    • ЖК «Республіка», Велика Окружна дорога, 1.

    Урядовий квартал, БЦ та ТРЦ:

    • Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 10;
    • Міністерство Охорони Здоров’я, вул. Грушевського, 7;
    • Департамент Патрульної Поліції, вул. Народного Ополчення, 9;
    • БЦ ІРВА, вул. Радищева, 10/14;
    • БЦ Домініон, вул. Ушинського, 40;
    • Unit City, вул. Дорогожицька, 3;
    • ВДНГ центральний вхід та Липова Алея, просп. Глушкова, 1;
    • ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1-а;
    • ТРЦ Фестивальний, просп. Маяковського, 43/2.

    Нагадаємо, влітку 2020 року тривало встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва.

    Теги: Київ кияни велоінфраструктура велосипед
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