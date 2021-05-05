Де в Києві можна орендувати велосипед (список локацій)

Орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва

У Києві вже третій рік працює та динамічно розвивається система громадського велопрокату, якою цілодобово може скористатися кожен киянин та гість столиці. Про це написав депутат Київської міської ради, голова Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайло Терентьєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, орендувати велосипеди можна за ціною від 20 гривень за півгодини в усіх районах Києва.

«У Києві за останні роки спостерігається досить активний розвиток велоінфраструктури. Цьогоріч протяжність веломаршрутів збільшиться, а на 40 вулицях міста встановлять спеціальні світлофори для велосипедистів. Враховуючи можливі карантинні обмеження, належне функціонування веломережі може полегшити проблему пересування для багатьох киян», – зазначив Терентьєв.

Орендувати велосипеди Bike Now можна за наступними адресами:

Голосіївський район:

станція метро «Площа Льва Толстого»;

станція метро «Олімпійська»;

станція метро «Либідська»;

станція метро «Видубичі»;

просп. Валерія Лобановського, 114/1;

станція метро «Деміївська»;

станція метро «Голосіївська»;

станція метро «Васильківська»;

просп. Голосіївський, 94;

станція метро «Виставковий центр»;

просп. Академіка Глушкова, 1 (ВДНГ);

вул. Академіка Вільямса, 45;

станція метро «Теремки».

Дарницький район:

вул. Привокзальна, 1;

шосе Харківське, 172-б;

вул. Архітектора Вербицького, 7;

вул. Архітектора Вербицького, 1;

вул. Анни Ахматової, 2;

вул. Петра Григоренка, 22/20;

вул. Урлівська, 32/18;

вул. Княжий Затон, 11;

просп. Миколи Бажана, 1;

вул. Бориса Гмирі, 3;

вул. Єлизавети Чавдар, 13;

вул. Лариси Руденко, 11;

станція метро «Вирлиця»;

станція метро «Бориспільська»;

станція метро «Позняки» (ділянки по обидві сторони від просп. Миколи Бажана);

станція метро «Харківська» (ділянка біля мосту по вул. Ревуцького).

Деснянський район:

вул. Оноре де Бальзака, 91/29-а;

вул. Будищанська, 7;

вул. Радунська, 13-а;

вул. Милославська, 10-а;

просп. Володимира Маяковського, 68;

вул. Марини Цвєтаєвої, 18/78;

просп. Володимира Маяковського, 54;

просп. Володимира Маяковського, 63/12;

вул. Оноре де Бальзака, 38;

просп. Володимира Маяковського, 43;

вул. Оноре де Бальзака, 12;

просп. Володимира Маяковського, 5;

просп. Володимира Маяковського, 29;

станція метро «Чернігівська»;

станція метро «Лісова».

Дніпровський район:

вул. Петра Запорожця, 21;

бульв. Перова, 6;

станція метро «Лівобережна»;

станція метро «Дарниця»;

бульв. Перова, 50-а;

вул. Раїси Окіпної, 2-б;

вул. Русанівська набережна, 12.

Оболонський район:

вул. Північна, 37;

вул. Героїв Дніпра, 40;

вул. Героїв Дніпра, 62;

просп. Героїв Сталінграда, 46;

просп. Героїв Сталінграда, 39-в;

вул. Прирічна, 5-а;

просп. Героїв Сталінграда, 2-г;

вул. Вишгородська;

станція метро «Героїв Дніпра»;

станція метро «Мінська»;

станція метро «Оболонь»;

станція метро «Почайна».

Печерський район:

станція метро «Олімпійська»;

станція метро «Площа Льва Толстого»;

станція метро «Дружби Народів»;

станція метро «Либідська»;

станція метро «Печерська»;

вул. Велика Васильківська, 19;

вул. Лаврська, 1;

вул. Хрещатик, 13/2;

вул. Володимирський Узвіз, 2;

вул. Михайла Грушевського, 12/2;

вул. Михайла Грушевського, 5-а;

вул. Лаврська, 13;

Бутишів провулок, 16;

вул. Московська, 31/33;

вул. Лаврська, 27;

станція метро «Палац «Україна»;

станція метро «Видубичі»;

вул. Михайла Грушевського, 28/2.

Подільський район:

просп. Свободи, 32-г;

просп. Правди, 100;

просп. Правди, 12-в;

площа Тараса Шевченка;

вул. Вишгородська, 33/1;

вул. Вишгородська, 4;

вул. Маршала Гречка, 20;

вул. Стеценка, 10;

вул. Межигірська, 79;

вул. Кирилівська, 26;

вул. Костянтинівська, 26;

вул. Верхній Вал, 16;

вул. Григорія Сковороди, 4/12;

станція метро «Поштова площа»;

станція метро «Контрактова площа»;

вул. Верхній Вал, 30-а;

вул. Кирилівська, 134.

Святошинський район:

залізнична станція «Новобіличі»;

вул. Клавдіївська, 23/15;

вул. Генерала Наумова, 29;

вул. Генерала Наумова, 42/43;

станція метро «Академмістечко»;

бульв. Академіка Вернадського, 26;

станція метро «Житомирська»;

просп. Перемоги, 100/1 (АНТК імені О.К. Антонова);

просп. Леся Курбаса, 17;

ст. швид. трам. «Гната Юри».

Солом’янський район:

станція метро «Берестейська»;

станція метро «Вокзальна» (біля Центрального вокзалу);

станція метро «Політехнічний інститут»;

станція швидкісного трамваю «Національний авіаційний університет»;

станція швидкісного трамваю «Індустріальна»;

Вокзальна площа, 2/11 (Північний вокзал);

Залізнична станція «Караваєві дачі»;

Чоколівський бульвар, 22;

Севастопольська площа;

просп. Валерія Лобановського, 57;

вул. Медова, 2 (аеропорт «Київ»);

просп. Повітрофлотський, 78;

Чоколівський бульвар, 36.

Шевченківський район:

вул. Стеценка, 10;

станція метро «Сирець»;

станція метро «Нивки»;

станція метро «Берестейська»;

вул. Дегтярівська 51-в;

вул. Дегтярівська, 53-а;

станція метро «Шулявська»;

станція метро «Політехнічний інститут»;

просп. Повітрофлотський, 1 (Повітрофлотський міст);

Площа Перемоги;

станція метро «Дорогожичі»;

станція метро «Площа Льва Толстого»;

вул. Володимирська, 60;

вул. Хрещатик, 36;

вул. Золотоворітський Проїзд, 1;

вул. Хрещатик, 22;

вул. Володимирська, 24 (біля Дзвіниці Софії Київської);

Михайлівська площа;

вул. Юрія Іллєнка, 1;

вул. В’ячеслава Липинського, 15.

Житлові комплекси:

ЖК «Теремки», вул. Академіка Заболотного, 15;

ЖК «Академ-Квартал», пров. Приладний, 10;

ЖК «Сирецькі сади», вул. Івана Виговського (Маршала Гречка), 18-г;

ЖК «Нивки Парк», просп. Перемоги, 67;

ЖК «Причал 8», вул. Канальна, 8;

ЖК «Озерний Гай Гатне», Київська область, Гатне, вул. Свободи, 1;

ЖК «Скай Авеню», вул. Народного Ополчення, 3;

ЖК «Паркові Озера», вул. Воскресенська, 16;

ЖК «Малахіт», вул. Богданівська, 7-а;

ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 31-а;

ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 33;

ЖК «Яскравий», вул. Сім’ї Кульженків, 35;

ЖК «Файна Таун», вул. Салютна, 2-б;

ЖК «Республіка», Велика Окружна дорога, 1.

Урядовий квартал, БЦ та ТРЦ:

Адміністрація Президента України, вул. Банкова, 10;

Міністерство Охорони Здоров’я, вул. Грушевського, 7;

Департамент Патрульної Поліції, вул. Народного Ополчення, 9;

БЦ ІРВА, вул. Радищева, 10/14;

БЦ Домініон, вул. Ушинського, 40;

Unit City, вул. Дорогожицька, 3;

ВДНГ центральний вхід та Липова Алея, просп. Глушкова, 1;

ТРЦ Gulliver, пл. Спортивна, 1-а;

ТРЦ Фестивальний, просп. Маяковського, 43/2.

Нагадаємо, влітку 2020 року тривало встановлення паркувальних велосипедних стійок поблизу закладів культури, освіти, охорони здоров’я, об’єктів транспортної інфраструктури, у парках та скверах Києва.