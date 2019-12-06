Киянин через ревнощі підпалив колишній дівчині автівку (фото)



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Автомобіль згорів ущент Фото: Нацполіція

Палію загрожує до десяти років позбавлення волі

Столичні поліцейські затримали чоловіка, який через ревнощі підпалив автомобіль своєї колишньої дівчини.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшла інформація про те, що у гаражі на вулиці Нагірній пожежа. На виклик виїхала слідчо-оперативна група та рятувальники.

Внаслідок інциденту ніхто постраждав. Слідчі провели огляд місця події та опитали жінку, авто якої згоріло вщент. Крім того, вона надала правоохоронцям прикмети чоловіка, який міг бути причетним до події.

У ході відпрацювання Шевченківського району столиці патрульні поліцейські затримали 43-річного чоловіка. Він зізнався у скоєному злочині через ревнощі та пояснив, що зламав замок гаража, де стояла автівка його колишньої дівчини, та підпалив.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмиснику оголошено про підозру, йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 5 грудня сталася пожежа на території одного із гаражних кооперативів по вул. Радунській, 3 у Деснянському районі столиці. Легковий автомобіль ВАЗ згорів ущент.