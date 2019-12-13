Киянин купував наркотики в інтернет-магазині і збував через «закладки» (фото)



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Під час обшуку у помешканні киянина поліція вилучила велику кількість наркотичних речовин Фото: Нацполіція

Поліція затримала наркозбувача «на гарячому»

Під час відпрацювання території Святошинського району працівники кримінальної поліції на вулиці Симиренка зупинили молодика, який ховав пакетики під парканом. При спілкуванні з поліцейськими він зізнався, що робив «закладки».

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушник замовив наркотичні засоби через інтернет-магазин, отримав їх у відділенні пошти та намагався збути шляхом «закладок»:

«Ми провели невідкладний обшук у помешканні затриманого, у ході якого вилучили близько двох кілограмів речовини рослинного походження, ззовні схожої на канабіс, різнокольорові кристалічні речовини – зі слів хлопця, «солі», півкілограма порошкоподібної речовини білого кольору, схожої на амфетамін, 49 марок ЛСД, 59 пігулок екстазі, а також близько 11 грамів білої кристалічної речовини, схожої на метамфетамін. Усі вилучені речовини направлено для подальшого експертного дослідження», - розповів начальник відділу поліції №2 Святошинського управління поліції Дмитро Сіньков.

Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 21-річний місцевий мешканець, який раніше проблем із законом не мав.

За даним фактом слідчий Святошинського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці проводять усі необхідні слідчі та розшукові заходи, аби встановити джерело та канал постачання наркотиків. Також встановлюються власники «наркокрамниці» та інші особи, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.