Киянин обманним шляхом втягував дівчат у проституцію

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Індустрія проституції зазнала чергового удару від столичної поліції

Столичні правоохоронці викрили дует зловмисників, які втягували дівчат у заняття проституцією. Про це повідомляє поліція Києва.

Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів в Оболонському районі столиці. Звідти вилучили речові докази злочинної діяльності: гроші, мобільні телефони, кредитні картки та журнали з записами номерів клієнтів.

Як повідомив в.о. начальника сектору управління боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми поліції Києва Олексій Гаврилюк, поліцейські затримали 39-річного киянина, який обманним шляхом втягував дівчат у протиправну діяльність:

«Він вербував та підбирав кандидаток з усіх областей України і координував їх роботу. Крім цього, ми затримали 44-річного водія, який привозив дівчат на виклики, де вони за гроші надавали сексуальні послуги. Година «дорослої» розваги коштувала від 800 до 1000 гривень», - зазначив правоохоронець.

Отримані за надання інтимних послуг гроші організатор розподіляв між учасниками злочинної групи готівкою або надсилав на банківські картки.

«Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті 303 Кримінального кодексу України - це сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією. Фігурантам оголошено про підозру та відпущено під заставу. За скоєння такого правопорушення їм загрожує до семи років позбавлення волі», - зауважив Олексій Гаврилюк.

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