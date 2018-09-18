Киянин образився на дружину і «замінував» власну квартиру



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Фото: Нацполіція Псевдомінером виявився 25-річний раніше судимий киянин

Через сімейний конфлікт чоловік вирішив помститися дружині

На спецлінію 102 зателефонував чоловік та повідомив, що замінував власну квартиру на бульварі Верховної Ради. На місце події виїхали працівники вибухотехнічної служби, слідчо-оперативна група, екіпажі патрульних поліцейських. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін повідомив, що раніше із цієї адреси надходив виклик від жінки про те, що чоловік погрожує їй фізичною розправою. Патрульні провели із правопорушником профілактичну бесіду, але чоловік «образився» на дружину за виклик і подзвонив у поліцію з повідомленням про замінування оселі.

«Під час огляду помешкання вибухотехніки небезпечних предметів не знайшли. Псевдомінером виявився 25-річний раніше судимий киянин. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і оголосили про підозру у вчиненні злочину», - додав Кузьмін.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розслідується кримінальне провадження за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 18 вересня будівлю Оболонського районного суду Києва, в якому слухається справа про держзраду екс-президента Віктора Януковича, замінували.