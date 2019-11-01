Киянина судитимуть за систематичне знущання над дружиною



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Чоловік уже дев'ять разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства

Київською місцевою прокуратурою №5 затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт щодо 33-річного місцевого мешканця, який систематично скоював психологічне та фізичне насильство у сім’ї (ст.126-1 КК України).

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Так, у ході слідства зібрано докази того, що підозрюваний умисно систематично словесно ображав нецензурними висловлюваннями свою дружину, залякував, принижував та погрожував їй фізичною розправою. Ці всі події відбувалися в однокімнатній квартирі у присутності малолітніх дітей», - розповіли в прокуратурі.

До цього, з січня по жовтень 2019 року, зловмисник 9 разів притягувався до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства (ст.173-2 КУпАП), проте складені адмінпротоколи не вплинули на підозрюваного і не змінили його поведінку стосовно дружини.

Обвинувальний акт скеровано до Оболонського районного суду для розгляду по суті.

Відповідно до санкції інкримінованої статті підозрюваному загрожує покарання у вигляді громадських робіт на строк від 150 до 240 годин, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до двох років.