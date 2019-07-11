В Одесі провели інформаційну акцію з протидії домашньому насильству



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До уваги одеситів: дорожня карта допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Адреси і телефонні номери

У рамках фестивалю здорового способу життя «Живи активно!», який відбувся 6 липня 2019 року в Міськомк саду, громадські активісти провели інформаційну акцію, спрямовану на протидію домашньому насильству.

Роз'яснювальну роботу з гостями фестивалю проводили представники громадської організації «Віра, Надія, Любов» та керівник обласної міжсекторальної робочої групи з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, представник в Одеській області Фонду ООН у сфері народонаселення України Людмила Акімова.

Розроблено дорожню карту надання в Одесі послуг особам, які постраждали від домашнього насильства:

102 - поліція.

Головне управління Національної поліції в Одеській області (ювенальна превенція): вул. Єврейська, 12. Тел. (048) 778 42 27.

Служба у справах дітей Одеської міської ради: вул. Косовська, 2д. Тел: (048) 724 80 54, 797 26 26 («гаряча лінія»).

Центр соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей Одеської міськради: вул. Героїв Крут, 12а. Тел. (0482) 766 00 65.

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Одеській області: вул. Льва Толстого, 6. Тел. (048) 726 22 23.

Одеський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги: вул. Коблевська, 40. Тел. (048) 726 14 45, 726 14 44.

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, протидії торгівлі людьми та гендерної дискримінації (цілодобово, анонімно, безкоштовно): 0 800 500 335 - зі стаціонарних телефонів, 116 123 - з мобільних телефонів.

Національна дитяча «гаряча лінія» (по буднях - з 12:00 до 20:00, у суботу - з 12:00 до 16:00): 0 800 500 225 - зі стаціонарних телефонів, 116 111 - з мобільних телефонів.

Центр опитування дітей, які постраждали від жорстокого поводження або сексуального насильства: вул. Єврейська, 11, дитяча міська поліклініка №3. Тел. (048) 797 26 26 (цілодобова «гаряча лінія» з питань насильства щодо дітей).

Одеський міський денний центр соціально-психологічної реабілітації «Розірви коло» для осіб, які постраждали від домашнього насильства, з можливістю перенаправлення до притулку для жінок з дітьми: вул. Педагогічна, 24, тел. (048) 705 54 12, 705 54 13.

Одеський міський центр реінтеграції осіб без певного місця проживання (для чоловіків): вул. Ціолковського, 1. Тел. (048) 732 42 47.

Одеський центр реінтеграції бездомних осіб (для жінок): Балтська дорога, 2а. Тел. (048) 732 61 85.

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги: 0 800 213 103. Сайт: www.odesa.legalaid.gov.ua.

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги в Одесі: Київський, Малиновський, Приморський райони - вул. Іцхака Рабіна, 7. Тел.: (095) 819 11 82, (073) 157 46 37; Суворовський район - тел. (073) 157 49 36, (095) 819 11 89.

КУ «Соціальний центр матері та дитини» (розміщення жінок з дітьми до 3-х років): вул. Генерала Петрова, 47. Тел. (048) 777 97 44.

«Гаряча лінія» громадського руху «Віра, Надія, Любов»: (048) 777 25 17.