Киянкам безплатно зробили щеплення проти раку шийки матки

Понад 700 юних киянок безплатно зробили щеплення проти раку шийки матки

У столиці продовжують безкоштовно вакцинувати дівчаток із метою профілактики раку шийки матки. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба КМДА. За словами директора Департаменту, запобігти хворобі можна, якщо зробити в юному віці щеплення. Тож саме з метою убезпечення маленьких



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Понад 700 юних киянок безплатно зробили щеплення проти раку шийки матки

У столиці продовжують безкоштовно вакцинувати дівчаток із метою профілактики раку шийки матки. Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує прес-служба КМДА.

За словами директора Департаменту, запобігти хворобі можна, якщо зробити в юному віці щеплення. Тож саме з метою убезпечення маленьких киянок влада прийняла рішення щодо закупівлі вакцини «ЦЕРВАРИКС».

«У 2017 році коштом бюджету міста Києва закуплено понад 2000 доз вакцини на суму понад мільйон гривень. Наразі вже щеплено 700 дівчат», – розповіла Валентина Гінзбург.

Вона пояснила, що для проведення щеплень проти папіломавірусу є певні специфічні вимоги. Так, щеплення рекомендовані дівчатам віком від 9 до 15 років, які ще не почали жити статевим життям. Вакцинацію проводять у два-три етапи.

«У будь-якому випадку, якщо ви батьки дівчинки, прийдіть до свого сімейного лікаря, педіатра чи гінеколога. Дізнайтеся більше про вакцинацію проти папіломавірусу людини та про доцільність щеплення саме вашої дитини. Повірте, ваша доросла донька в майбутньому неодноразово подякує вам за це рішення», – закликала Валентина Гінзбург.

Вона зауважила, що Віталій Кличко визначив охорону материнства та дитинства одним із пріоритетних завдань міської влади і нагадала, що минулого року в рамках програми «Здоров’я киян» уперше закупили вакцину «ЦЕРВАРИКС», яка використовується для специфічної профілактики папіломавірусу людини.

«Саме цей небезпечний вірус викликає рак шийки матки – одне з найпідступніших гінекологічних захворювань. У 2017 році такий діагноз поставлено майже 300 киянкам. Понад 10% із них звернулися до лікаря запізно. Сьогодні на обліку у столичних онкологів зареєстровано понад 3000 жінок, хворих на рак шийки матки», – зазначила Валентина Гінзбург.

У зв’язку з цим вона наголосила на необхідності проходити регулярні профілактичні огляди.