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У будівлі КМДА проходять обшуки: реакція столичної влади

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У будівлі КМДА проходять обшуки: реакція столичної влади
Зазначається, що слідчі дії стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році
фото з відкритих джерел

Влада Києва зазначила, що всебічно сприяє правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій 

Сьогодні, 7 лютого, у приміщеннях Київської міської державної адміністрації проходять обшуки на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28 січня 2025 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

«Слідчі дії здійснюються в межах досудового розслідування та стосуються можливих зловживань службових осіб, пов'язаних із відчуженням майна територіальної громади м. Києва ще у 2009 році», – йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що представники КМДА надають всі необхідні наявні документи, всебічно сприяють правоохоронним органам у проведенні процесуальних дій та розраховують на об’єктивність і неупередженість слідства.

Нагадаємо, НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Серед підозрюваних, як заявили у НАБУ:

  • ексдепутат Київської міськради, керівник злочинної організації;
  • заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА);
  • голова та член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин, чинні депутати міськради;
  • перший заступник та заступник директора комунальних підприємств;
  • четверо інших осіб.

Зазначається, що було затримано сім учасників злочинної організації. Також учора Національне антикорупційне бюро провело обшуки в одіозного київського бізнесмена Дениса Комарницького.

Згодом ексдепутат Київради, адвокат Денис Комарницький прокоментував інформацію про обшук в його помешканні. Комарницький переконаний, що обшуки, про які 6 лютого повідомили ЗМІ, це системна атака на міську владу Києва, яка спрямована на її дискредитацію, і елементом якої став тиск на самого Комарницького, його рідних і близьких.

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