Спецслужби Румунії запобігли спробі державного перевороту

Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, зокрема в РФ, щодо виходу Румунії з НАТО

Влада повідомила про затримання шести осіб, яких підозрюють у державній зраді

У Румунії запобігли спробі державного перевороту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління з розслідування організованої злочинності та терористичних злочинів Румунії.

«Всі члени здійснювали безперервні, свідомі, публічні чи конспіративні дії для досягнення поставленої мети», – сказано у заяві.

Так, місцева влада повідомила про затримання шести осіб, яких підозрюють у державній зраді та підготовці до повалення конституційного ладу.

Згідно з даними прокуратури, з 2023 p. п’ятеро осіб, разом з ще одним підозрюваним, створили організовану злочинну групу, метою якої було підривання суверенітету та незалежності Румунії через політичні дії, що загрожують обороноздатності країни.

Змовники підтримували зв'язки з іноземними агентами та вели переговори, зокрема в РФ, щодо виходу Румунії з НАТО, розпуску політичних партій, формування нового уряду, звільнення працівників державних установ, ухвалення нової конституції, а також зміни назви й символіки.

Раніше у Румунії заарештували 18 людей у справі колишнього кандидата в президенти Келіна Джорджеску. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунську службу «Радіо Свобода».

Прокуратура клопотала про арешт 21 людини, але трьох із них заарештують заочно. Йдеться про соратника Джорджеску Гораціо Потра, його сина Доріана і рідного брата Олександра. За даними румунських ЗМІ, Гораціо Потра, імовірно, перебуває в Дубаї.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Румунії оголосило двох дипломатів РФ персонами нон грата через діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини.

Таккож тимчасовий президент Румунії Іліє Боложан заявив, що його країна може стати хабом для відправки військ західних держав в Україну.