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    Суд відмовився розглядати позов братів Кличків до «1+1»

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    Віталій Кличко заявив, що добиватиметься справедливості - Суд відмовився розглядати позов братів Кличків до «1+1»
    Віталій Кличко заявив, що добиватиметься справедливості
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій і Володимир Клички будуть позиватися до телеканалу повторно

    Подільський районний суд Києва відмовився розглядати спільний позов братів Кличків проти телеканалу «1+1».

    Мер Києва Віталій Кличко заявив, що він та його брат добиватимуться справедливості і будуть позиватися повторно.

    «Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу «1+1» щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів», – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «…Я добиватимуся справедливості. Брехуни рано радіють. Нові позови будуть!» - наголосив мер Києва.

    Нагадаємо, у липні цього року Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на канал «1+1». Мер звинуватив телеканал у маніпуляціях і дискредитації його та брата.

    Віталій Кличко телебачення Київ суд мер
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