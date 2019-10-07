Суд відмовився розглядати позов братів Кличків до «1+1»



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Віталій Кличко заявив, що добиватиметься справедливості Фото: пресслужба мера Києва

Віталій і Володимир Клички будуть позиватися до телеканалу повторно

Подільський районний суд Києва відмовився розглядати спільний позов братів Кличків проти телеканалу «1+1».

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що він та його брат добиватимуться справедливості і будуть позиватися повторно.

«Подільський райсуд Києва залишив без розгляду мій і брата позов до каналу «1+1» щодо захисту нашої честі і гідності. Позов ми подали через брудну брехню і маніпуляції, які телеканал регулярно вивалює на глядачів», – написав Кличко на своїй сторінці у Facebook.

«…Я добиватимуся справедливості. Брехуни рано радіють. Нові позови будуть!» - наголосив мер Києва.

Нагадаємо, у липні цього року Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на канал «1+1». Мер звинуватив телеканал у маніпуляціях і дискредитації його та брата.