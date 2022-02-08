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    Кличко розповів, у якому районі столиці найбільше хворих на Covid-19

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    До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус - Кличко розповів, у якому районі столиці найбільше хворих на Covid-19
    До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус
    фото: з відкритих джерел

    На сьогодні в Києві активних хворих понад 35 тис

    За минулу добу, 7 лютого, у Києві коронавірус підтверджено у 2862. Це на 596 осіб більше, ніж протягом минулої доби. Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 386 тис. киян. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Захворіли минулої доби: 1545 жінок віком від 18 до 91 року та 997 чоловіків віком від 18 до 91 року. А також 146 дівчаток від одного місяця до 17 років і 174 хлопчики від одного місяця до 17 років.

    Серед тих, хто померли: три жінки від 63 до 70 років і чотири чоловіки від 65 до 85 років.До лікарень столиці госпіталізували 87 хворих на коронавірус та 235 осіб із підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 342 тис. осіб (за добу 7 лютого – 946)
    • померли понад 8,6 тис. людей (за добу – 7)

    «На сьогодні в Києві активних хворих понад 35 тис.Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 550, у Деснянському – 350 та в Оболонському районі – 339 випадків», – заявив мер Києва Віталій кличко

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 208 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 1113 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 186 тис. осіб (за добу 7 лютого – 550)
    • померли 4,8 тис. осіб (за добу – 9)

    Нагадаємо, в Україні протягом минулої доби зафіксували 34 353 нових випадків коронавірусу. До лікарень потрапили 2168 людини.

    Напередодні МОЗ скоротив терміни лікування від коронавірусу та самоізоляції. Також науковці порівняли смертність від «Омікрону» та «Дельти». Крім того відомство прогнозує до 60 тис. ковід-хворих щодня у найближчі тижні.

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    Теги: Київ коронавірус
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    Кличко розповів, у якому районі столиці найбільше хворих на Covid-19