Кличко призначив нову директорку Депаратменту культури КМДА

Новій очільниці департаменту встановили тримісячний випробувальний термін

Столичний Департамент культури Київської міської держадміністрації на час карантину очолить публіцистка Яна Барінова.

Про це йдеться у розпорядженні мера Києва та голови КМДА Віталія Кличка.

Кандидатуру Барінової подав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Укласти з Баріновою Яною Дмитрівною контракт про проходження державної служби на посаді директора департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації – ((категорія «Б») на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсу на цю посаду», – йдеться у розпорядженні.

Новій директорці департаменту культури встановили тримісячний випробувальний термін.

Нагадаємо, Діана Попова залишила посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації 22 лютого.

Яна Барінова – українська публіцистка, громадська діячка, журналістка, має статус єврейського дипломата. З 2016 працювала виконавчою директоркою – директоркою зі стратегії Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».

Звільнилася через незгоду з представленою Іллею Хржановським концепцією меморіалу. Виступає з критикою цієї концепції.

«Методи створення великих інституцій відрізняються від методів створення артхаусних проєктів, нехай і видатних. Можна спробувати екстраполювати ці методи на роботу з пам'яттю, але тоді це не буде Центр Голокосту «Бабин Яр». Це буде креативний простір пам'яті чи експериментальна комемораційна ініціатива. Як завгодно. Але ніяк не центр Голокосту в Україні, який перебуває в діалозі, наприклад, з Яд Вашем чи Вашингтонським меморіалом», – заявила Барінова в інтерв'ю LB.