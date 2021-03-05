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    Кличко призначив нову директорку Депаратменту культури КМДА

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    Яна Барінова керуватиме столичною культурою до завершення карантину - Кличко призначив нову директорку Депаратменту культури КМДА
    Яна Барінова керуватиме столичною культурою до завершення карантину
    Фото з відкритих джерел

    Новій очільниці департаменту встановили тримісячний випробувальний термін

    Столичний Департамент культури Київської міської держадміністрації на час карантину очолить публіцистка Яна Барінова.

    Про це йдеться у розпорядженні мера Києва та голови КМДА Віталія Кличка.

    Кандидатуру Барінової подав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Укласти з Баріновою Яною Дмитрівною контракт про проходження державної служби на посаді директора департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації – ((категорія «Б») на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсу на цю посаду», – йдеться у розпорядженні.

    Новій директорці департаменту культури встановили тримісячний випробувальний термін.

    Нагадаємо, Діана Попова залишила посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації 22 лютого.

    Яна Барінова – українська публіцистка, громадська діячка, журналістка, має статус єврейського дипломата. З 2016 працювала виконавчою директоркою – директоркою зі стратегії Меморіального центру Голокосту «Бабин Яр».
    Звільнилася через незгоду з представленою Іллею Хржановським концепцією меморіалу. Виступає з критикою цієї концепції.
    «Методи створення великих інституцій відрізняються від методів створення артхаусних проєктів, нехай і видатних. Можна спробувати екстраполювати ці методи на роботу з пам'яттю, але тоді це не буде Центр Голокосту «Бабин Яр». Це буде креативний простір пам'яті чи експериментальна комемораційна ініціатива. Як завгодно. Але ніяк не центр Голокосту в Україні, який перебуває в діалозі, наприклад, з Яд Вашем чи Вашингтонським меморіалом», – заявила Барінова в інтерв'ю LB.
    Теги: Віталій Кличко Київ культура КМДА
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