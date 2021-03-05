Кличко призначив нову директорку Депаратменту культури КМДА
Новій очільниці департаменту встановили тримісячний випробувальний термін
Столичний Департамент культури Київської міської держадміністрації на час карантину очолить публіцистка Яна Барінова.
Про це йдеться у розпорядженні мера Києва та голови КМДА Віталія Кличка.
Кандидатуру Барінової подав в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.
«Укласти з Баріновою Яною Дмитрівною контракт про проходження державної служби на посаді директора департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради – Київської міської державної адміністрації – ((категорія «Б») на період дії карантину та до дня визначення переможця конкурсу на цю посаду», – йдеться у розпорядженні.
Новій директорці департаменту культури встановили тримісячний випробувальний термін.
Нагадаємо, Діана Попова залишила посаду директора департаменту культури Київської міської держадміністрації 22 лютого.