Кличко просить правоохоронців втрутитися в ситуацію із забудовником «Аркада»



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Мітинг інвесторів «Аркада-будівництво» Фото: ТСН

У травні відбулося три зустрічі за участі представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку «Аркада»

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів з вимогою негайно втрутитися в ситуацію щодо невиконання забудовником «Аркада-будівництво» зобов’язань перед інвесторами, що вклали гроші в будівництво житла. Про це столичний голова сьогодні заявив під час онлайн-пресконференції.

«Сьогодні інвестори забудовника «Аркада-будівництво» пікетують банк «Аркада», Офіс президента, Кабмін, зараз прийшли і під КМДА. Люди вимагають, аби забудовник виконав свої зобов’язання. Зазначу, що протягом останніх років у столиці чимало скандалів навколо об’єктів незавершеного житлового будівництва, тих, що забудовники зводили із залученням коштів фізичних та юридичних осіб і виявилися неспроможними виконати свої зобов’язання перед інвесторами, - сказав мер. - Зокрема, до міської влади протягом останнього часу надходять численні скарги людей, які інвестували кошти в будівництво житла та досі не можуть його отримати. Через невиконання забудовником «Аркада-будівництво» зобов’язань за укладеними інвестиційними угодами».

Він повідомив, що тільки в травні відбулося три зустрічі за участі представників міської влади, інвесторів, забудовника та банку «Аркада». За результатами зустрічей міська влада підтвердила свою готовність - в межах своїх повноважень - сприяти поновленню будівництва.

«Але, зазначу, що забудовник не виконав взятих зобов’язань перед громадськістю і не скоригував проект забудови житлового комплексу «Патріотика на озерах». Та не представив його на обговорення Містобудівної ради. А це було основною умовою для продовження будівництва. Бо ви пам’ятаєте, що там були протести громади мікрорайону, - сказав мер Києва. - Також підкреслю, що цьому забудовнику для виконання його зобов’язань перед іншими інвесторами - житлових комплексів «Евріка» на проспекті Глушкова та «Патріотика» - нічого не заважає! І місто, як завжди в таких ситуаціях, відстоюватиме інтереси киян, а не забудовника. Я звертаюся до правоохоронних органів негайно втрутитися в ситуацію і дати правову оцінку діям недобросовісного забудовника», - наголосив Кличко.

Нагадаємо, 27 травня мер Києва Віталій Кличко, а також профільні заступники голови Київської міської держадміністрації зустрілись із представником забудовника ТОВ «Аркада-будівництво» задля пошуку шляхів вирішення проблеми інвесторів будівництва.

Зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку «Аркада», потім учасники акції рушили до Офісу президента України.

Інвестори забудовника «Аркада» рушили від Офісу президента України та наразі перекривають рух вулицею Хрещатик.