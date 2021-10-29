Київ хоче викупити п’ятий цех заводу «Більшовик» до кінця року

П'ятий цей заводу треба знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі

Столична влада планує до кінця цього року завершити процес викупу п’ятого цеху заводу «Більшовик». Незважаючи на зміну його власника. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу «Київ».

Віталій Кличко каже, що власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень

За рішенням суду, власник заводу зобов’язаний продати місту п’ятий цех за 112 млн гривень. Цей цех нобхідно знести, аби завершити будівництво розв’язки на Шулявському шляхопроводі.

«У першу чергу киян цікавить одне питання, пов’язане із заводом «Більшовик», – коли добудують розв’язку на Шулявському шляхопроводі? Місто має суперечку щодо п'ятого цеху «Більшовика» із Фондом держмайна протягом майже двох років. Спочатку нам запропонували викупити цех за 700 мільйонів гривень – половину ціни, за яку нещодавно продали увесь завод! Ми відмовились і звернулися до суду – нагадав Віталій Кличко. – Згідно з рішенням суду, будь-який власник заводу «Більшовик» зобов’язаний продати місту Києву п’ятий цех, за ціною, встановленою експертною оцінкою, – 112 млн гривень. І ми розраховуємо, що з новим власником відповідне рішення суду буде виконане до кінця року», – додав він.

За словами мера Києва, якщо місто вирішить питання щодо п’ятого цеху до кінця цього року, то з наступного року розпочнe оформлення необхідних документів та будівництво.

«За оцінками експертів, для цього потрібен рік. Тобто до кінця наступного року розв’язка може бути здана в експлуатацію. Це стверджують фахівці. Але подивимося, як далі будуть розвиватися події», – підкреслив Віталій Кличко.

Раніше «Главком» повідомляв, що депутат Київської міської ради Сергій Таран обурений результатами конкурсу з приватизації державного заводу «Більшовик».

Розташований в Києві завод «Більшовик» був проданий на приватизаційному аукціоні лише за 1,429 млрд. грн. Напередодні приватизації експерти ринку та потенційні покупці оцінювали вартість підприємства в 3-4 млрд. грн. Причина втрати інтересу інвесторів до активу полягає у тому, що Фонд держмайна не зміг вирішити потенційний конфлікт інтересів з компаніями-орендарями цехів підприємства.



