На Дарницькій площі на дві ночі перекриють рух



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На Дарницькій площі тривають ремонтні роботи

Дорожники вкладатимуть верхній шар асфальту на Дарницькій площі

У Києві дві ночі – на 19 і на 20 жовтня – буде перекрито рух на Дарницькій площі. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Рух перекриватиметься з 22:00 18 жовтня до 9:00 19 жовтня і з 22:00 19 жовтня до 9:00 20 жовтня.

Це пов’язано із ремонтними роботами на проїжджій частині Дарницької площі. Уночі вихідними вкладатимемо верхній шар асфальту.

«Так, у ніч проти 19 жовтня буде перекрито виїзд з Харківського шосе на просп. Гагаріна і виїзд з просп. Соборності на просп. Гагаріна. У ніч проти 20 жовтня буде перекрито проїзд з просп. Гагаріна на просп. Миру і просп. Соборності», - інформує Київавтодор.

Також не виключено обмеження руху в ніч на 21 жовтня. Про це буде повідомлено додатково.

Київавтодор перепрошує водіїв за незручності.

Раніше повідомлялося, що столична влада планує завершити реконструкцію Дарницької площі до кінця нинішнього дорожнього сезону.

Крім дорожнього покриття, на Дарницькій площі відремонтують тротуари і облаштують на них ФЕМ-покриття, оновлять пішохідні переходи та встановлять сучасне LED-освітлення.