На одній із найбільших магістралей Києва перекриють рух на дві години



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На шосе поблизу станції метро «Видубичі» прокладатимуть електрокабель

У вівторок, 15 жовтня, на дві години обмежуватимуть рух на Наддніпрянському шосе у Києві.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», рух буде обмежено з 10:00 до 11:00 (у напрямку моста ім. Патона), з 12:00 до 13:00 (у напрямку Корчуватого).

«На Наддніпрянському шосе поблизу станції метро «Видубичі» прокладатимуть електрокабель. Роботи виконуватимуть протягом 2 годин. Рух буде обмежено частково», - йдеться в повідомленні Київавтодору.

Однак, з причин виробничого характеру планується повне перекриття руху на 5-10 хвилин одноразово по кожному з напрямків руху.

Київавтодор перепрошує за незручності.





Нагадаємо, у Києві 15 жовтня частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. Це пов'язано з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу. КМДА опублікувала схему об'їзду.