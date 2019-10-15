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    На одній із найбільших магістралей Києва перекриють рух на дві години

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    На одній із найбільших магістралей Києва перекриють рух на дві години

    На шосе поблизу станції метро «Видубичі» прокладатимуть електрокабель

    У вівторок, 15 жовтня, на дві години обмежуватимуть рух на Наддніпрянському шосе у Києві.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», рух буде обмежено з 10:00 до 11:00 (у напрямку моста ім. Патона), з 12:00 до 13:00 (у напрямку Корчуватого).

    «На Наддніпрянському шосе поблизу станції метро «Видубичі» прокладатимуть електрокабель. Роботи виконуватимуть протягом 2 годин. Рух буде обмежено частково», - йдеться в повідомленні Київавтодору.

    Однак, з причин виробничого характеру планується повне перекриття руху на 5-10 хвилин одноразово по кожному з напрямків руху.

    Київавтодор перепрошує за незручності.


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    Нагадаємо, у Києві 15 жовтня частково обмежать рух автомобільного транспорту проспектом Перемоги. Це пов'язано з роботами зі зведення Шулявського шляхопроводу. КМДА опублікувала схему об'їзду.

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