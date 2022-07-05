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    Заступник Кличка поїхав на навчання до Гарварду

    Заступник Кличка:&nbsp;&laquo;За рік, після перемоги, ми почнемо вибудовувати зовсім іншу країну&raquo; - Заступник Кличка поїхав на навчання до Гарварду
    Заступник Кличка: «За рік, після перемоги, ми почнемо вибудовувати зовсім іншу країну»
    фото: facebook / Kostiantyn Usov

    Кличко повідомив команду про своє рішення зберегти за Усовим позицію заступника на час відсутності

    Заступник мера Києва Костянтин Усов поїхав у США, де на запрошення союзників проведе рік у Гарвардському університеті. Усов навчатиметься на факультеті державного управління, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Аплікація подавалася у 2021. Все було скоординовано з багатьма людьми, в тому числі з мером Віталій Кличко, який також став одним з трьох моїх офіційних рекомендаторів у Гарвард. Лист про зарахування на Магістратуру з Публічного Управління (MPA) та повідомлення про призначення стипендії на навчання я отримав від Університету в березні 2022 року», – написав заступник Кличка.

    Крім того, Костянтин Усов зазначив, що Кличко повідомив команду про своє рішення зберегти за Усовим позицію заступника на час відсутності.

    «За рік, після перемоги, ми почнемо вибудовувати зовсім іншу країну. І нам точно знадобляться нові підходи, знання й навички, якими світ готовий з нами ділитися на базі таких закладів як Harvard University. Це адвокація інтересів України на всіх рівнях та майданчиках, до яких можна дотягнутися. Гарвард – це середовище, наповнене сенаторами, губернаторами, дипломатами, держсекретарями, представниками великих партій, експрезидентами та президентами», – поділився заступник мера столиці.

    Раніше Міський голова Києва Віталій Кличко на відкритті саміту НАТО назвав стратегічну мету України.

    Перед тим Володимир Кличко розкритикував Роя Джонса за зв’язки з Росією.

    Теги: росія окупанти Віталій Кличко війна навчання Україна окупація #stoprussia
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    Заступник Кличка поїхав на навчання до Гарварду