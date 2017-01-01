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    Кличко розповів про завдання, яке зміг виконати

    Столичні комунальники встановили рекорд
    Ми виконали амбітне завдання і цього року відремонтували у Києві рекордні 302 км доріг та проїздів. І наступного року темпів зменшувати не будемо. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі ТРК “Київ”,  повідомляє «Главком».  “Цього року Київ – лідер серед українських міст за темпами і
    • Сьогодні, 21:36
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    Столичні комунальники встановили рекорд

    Ми виконали амбітне завдання і цього року відремонтували у Києві рекордні 302 км доріг та проїздів. І наступного року темпів зменшувати не будемо. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі ТРК “Київ”,  повідомляє «Главком». 

    “Цього року Київ – лідер серед українських міст за темпами і обсягами ремонту доріг.  Кияни це побачили. Ми робили все, щоби поінформувати мешканців міста, де відбуваються ремонти і як краще об’їхати ці ділянки, - сказав Кличко. - Цього року ми виділили набагато більш коштів на ремонт і поставили собі дуже амбітне завдання -  відремонтувати 300 км доріг. У кінці дорожньо-будівельного сезону я поставив питання керівництву департаменту транспорту та “Київавтодору” щодо виконаних робіт і можу сказати, що цього року було зроблено майже 302 км доріг - це як ключові магістралі, так і міжквартальні проїзди”, - зазначив Віталій Кличко.  

    Мер відзначив, що протягом 2017 року були, зокрема, відремонтовані в рамках реконструкції та капітального ремонту 25 об’єктів, де не тільки поклали новий асфальт, а й встановили нове освітлення, огорожі і облаштували нові тротуари.

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    Кличко відзначив, що міська влада також визначила важливим ремонт міжквартальних проїздів, адже біля багатьох будинків у столиці асфальт не перекладали 20-30 років. “Цього року ми відремонтували понад 280 внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій – на це виділили майже 137 млн.грн”, - відзначив Київський міський голова.

    Також мер відзначив, що у Києві облаштовують інноваційні пішохідні переходи для безпечного перетину проїзної частини пішоходами  (з них 14 переходів на бруківці з червоно-білих ФЕМів та 57 підвищених пішохідних переходів). Крім того, активно продовжується програма нанесення розмітки нерегульованих пішохідних переходів черво-білим пластиком, яких у столиці вже понад 200.

    “Незважаючи на складну ситуацію з бюджетом і той факт, що у Києва забирають 60% ПДФО, ми знаходимо кошти, щоби ремонтувати дороги і приводити столичні вулиці до європейських стандартів. Наступного року ми ні в якому разі не будемо зменшувати обсягів робіт. І через 3-4 роки Київ кардинально зміниться – ключові дороги і вулиці повинні відповідати європейським стандартам!” – наголосив Віталій Кличко.

    Вже навесні, відзначив мер, за сприятливих погодних умов, будуть активно продовжені роботи на перехідних об’єктах (вулицях Олени Теліги, Сім'ї Кульженків (колишня Петра Дегтяренка), Алма-Атинській зі шляхопроводом через трамвайні колії, Вифлеємській, Володимирській, Набережному шосе, 2-х потужних транспортних розв’язках  - на перетині просп. Комарова та бульв. Вацлава Гавела). Крім того, у 2018 році планується капітальний ремонт бульвару Вернадського, проспектів Тичини, Бандери та Палладіна, Дарницької площі, вулиць Академіка Туполєва, Заболотного, Довженка, Федорова, мосту Метро через Русанівську протоку та багатьох інших об’єктів

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