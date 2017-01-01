Кличко розповів про завдання, яке зміг виконати

“Цього року Київ – лідер серед українських міст за темпами і обсягами ремонту доріг. Кияни це побачили. Ми робили все, щоби поінформувати мешканців міста, де відбуваються ремонти і як краще об’їхати ці ділянки, - сказав Кличко. - Цього року ми виділили набагато більш коштів на ремонт і поставили собі дуже амбітне завдання - відремонтувати 300 км доріг. У кінці дорожньо-будівельного сезону я поставив питання керівництву департаменту транспорту та “Київавтодору” щодо виконаних робіт і можу сказати, що цього року було зроблено майже 302 км доріг - це як ключові магістралі, так і міжквартальні проїзди”, - зазначив Віталій Кличко.

Мер відзначив, що протягом 2017 року були, зокрема, відремонтовані в рамках реконструкції та капітального ремонту 25 об’єктів, де не тільки поклали новий асфальт, а й встановили нове освітлення, огорожі і облаштували нові тротуари.

Кличко відзначив, що міська влада також визначила важливим ремонт міжквартальних проїздів, адже біля багатьох будинків у столиці асфальт не перекладали 20-30 років. “Цього року ми відремонтували понад 280 внутрішньоквартальних проїздів та прибудинкових територій – на це виділили майже 137 млн.грн”, - відзначив Київський міський голова.

Також мер відзначив, що у Києві облаштовують інноваційні пішохідні переходи для безпечного перетину проїзної частини пішоходами (з них 14 переходів на бруківці з червоно-білих ФЕМів та 57 підвищених пішохідних переходів). Крім того, активно продовжується програма нанесення розмітки нерегульованих пішохідних переходів черво-білим пластиком, яких у столиці вже понад 200.