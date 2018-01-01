Кличко розповів, як влада піклується про дітей-сиріт

«Міська влада робить все, аби діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, відчували, що про них турбуються»

Столична влада буде збільшувати допомогу будинкам сімейного типу, де на вихованні знаходяться діти-сироти та діти, рідні батьки яких позбавлені батьківських прав.

Ще донедавна цей дитячий будинок сімейного типу був розміщений у нежитловому приміщенні – на території дитячого садочку. Раніше діти мешкали по четверо в одній кімнаті. А в новому помешканні вони житимуть по двоє в кімнаті. Новий будинок більш зручний та з сучасним ремонтом. Облаштований необхідними меблями та сучасною побутовою технікою. Тут була проведена реконструкція і з’явилася можливість влаштувати ще 3-х дітей, які позбавлені батьківського піклування. Реконструкція приміщення обійшлася майже в 3 мільйони гривень. Діти нині перебувають у комфортних умовах.

Під час візиту мер Києва подарував ноутбуки для вихованців. А хлопчикам - боксерські рукавички з автографом. При цьому він зауважив, що ці рукавички можуть бути або сувеніром, або їх можна використовувати для заняття боксом. Втім, тільки не вдома, а лише під час тренування у боксерській залі.

«В нас у місті Києві таких прикладів багато, де люди беруть опіку над сім’ями. Виховують дітей. Головне не бути байдужими до цієї важливої соціальної проблеми, яка на сьогодні, на жаль, ще існує у суспільстві. Ніякі кошти не можуть замінити все те, що отримують діти в таких сім’ях. І ми робимо все важливе, аби вони відчували турботу міста. Допомагаємо чим можемо», - підкреслив Віталій Кличко під час спілкування з родиною.

Дітьми з 2009 року опікується мама-вихователька Валентина Вовк. Крім дітей, яких вона виховує зараз, у неї було ще 6 вихованців, які досягли повноліття. За словами Валентини Вовк, її колишні вихованці досі відвідують будинок, та по можливості допомагають їй у вихованні дітей. І навіть створили свої власні родини.

«Я завжди мріяла про родину, де буде багато дітей. Я була одна в сім’ї. І от моя мрія здійснилася», - каже Валентина Вовк.

Діти пригостили мера Києва смаколиками, які разом з вихователем приготували власноруч. І під час бесіди за столом розповіли про свої мрії та про те, ким хочуть стати у майбутньому. Мер Києва побажав їм наснаги. А зараз – вправно навчатися. За словами Віталія Кличка, нині на обліку в столиці перебуває 2300 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І всім їм потрібно надати комфорті умови виховання, аби діти відчували турботу держави.