У Кличка полічили туалети, збудовані за три роки



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У планах міста на 2019 рік капремонт та будівництво ще 11 вбиралень

Протягом 2015-2018 років у Києві збудували та відремонтували 32 громадські вбиральні. Зокрема, під час реконструкції парку «Наталка», Пейзажної алеї, Володимирської гірки, «Мій парк» на проспекті Ватутіна, Сирецького парку, парку «Орлятко», парку Островського, парку «Відрадний», Андріївського узвозу біля Алеї художників збудовані 13 нових об’єктів. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв.

У планах міста на 2019 рік капремонт та будівництво ще 11 вбиралень.

Виконанням капремонтів та будівництва займається спеціалізоване водогосподарське комунальне підприємство «Київводфонд», комунальне об’єднання «Київзеленбуд» та інші підприємства.

За три роки також проведений капремонт та відновлена робота 19-ти громадських вбиралень, що знаходяться в парках і на туристичних маршрутах. Під час купального сезону на пляжах працює 24 громадські вбиральні стаціонарного типу.

Встановлено перші у Києві автоматизовані громадські вбиральні модульного типу біля верхньої станції фунікулера та на вулиці Володимирській, 24.

Цього року у планах міста під час реконструкції наявних та створенні нових парків і скверів збудувати 6 нових, а також відремонтувати 5 громадських вбиралень.

До слова, з 1 вересня цього року при проєктуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій.