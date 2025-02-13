Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Кличко: Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни – програє демократія

Сьогодні, 13 лютого, народні депутати України заблокували трибуну Верховної Ради через санкції РНБО, запроваджені проти лідера «ЄС» Петра Порошенка. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту. На рішення РНБО та події у Раді відреагував мер Києва Віталій Кличко, заявивши про загрозу демократії України.

«Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, – програє демократія. І країна в цілому», – написав мер Києва у Facebook.

скриншот допису Віталія Кличка

Читачі мережі активно реагують на допис Кличка та поширюють його.

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться в указі президента. Згідно з документом, РНБО заблокувала переліченим особам активи, а саме тимчасово позбавила права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі.

Також Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Сьогодні, 13 лютого, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.