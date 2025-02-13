Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
Віталій Кличко заявив про загрозу демократії України
фото: DW

Кличко: Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни – програє демократія

Сьогодні, 13 лютого, народні депутати України заблокували трибуну Верховної Ради через санкції РНБО, запроваджені проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.  Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту. На рішення РНБО та події у Раді відреагував мер Києва Віталій Кличко, заявивши про загрозу демократії України. 

«Коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, – програє демократія. І країна в цілому», – написав мер Києва у Facebook. 

Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка фото 1
скриншот допису Віталія Кличка

Читачі мережі активно реагують на допис Кличка та поширюють його. 

Нагадаємо, Рада національної безпеки та оборони (РНБО) 12 лютого запровадила санкції проти колишнього президента України та народного депутата Петра Порошенка; бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго і Геннадія Боголюбова; а також проти колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Про це йдеться в указі президента. Згідно з документом, РНБО заблокувала переліченим особам активи, а саме тимчасово позбавила права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі.

Також Порошенко, Боголюбов, Медведчук, Коломойський та Жеваго отримали заборону брати участь у приватизації, оренді державного майна, збільшувати статутний капітал підприємств тощо. Також вони мають припинити угоди, зокрема у сфері безпеки та оборони. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Сьогодні, 13 лютого, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук достроково закрив засідання парламенту після того, як народні депутати заблокували трибуну через санкції РНБО проти лідера «ЄС» Петра Порошенка.  

Читайте також:

Теги: Віталій Кличко санкції демократія Руслан Стефанчук Україна влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Для Трампа Україна, на жаль, це всього лише трошки більше ніж точка на карті»
Трамп міняє правила глобалізації, а не відміняє її
3 лютого, 12:01
Українцям під Крутами вдалося стримати наступ і завдати росіянам значних втрат
29 січня – День пам'яті Героїв Крут: історія та значення бою
29 сiчня, 06:00
Боржники, пенсіонери та маргаринові бізнесмени: хто зараз фінансує «Батьківщину»
Боржники, пенсіонери та маргаринові бізнесмени: хто зараз фінансує «Батьківщину» Партійна каса
22 сiчня, 13:42
Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей отримав підозру
Затримано члена КРАІЛ за підтримку діяльності онлайн-казино, власниками якого є росіяни
15 сiчня, 10:14
Кадочнікова на врученні премії кінематографістів відмовилася виступати зі сцени українською мовою
Спілка кінематографістів стала на захист Кадочнікової у мовному скандалі
14 сiчня, 16:35
Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
20 січня – День пам’яті захисників Донецького аеропорту
20 сiчня, 05:10
Олександра Ніколаєнка разом зі своїм чоловіком, мільярдером Філом Раффіном
Відома українка помічена на інавгурації Трампа (фото)
20 сiчня, 20:42
З вересня 2023 року програмою Uniting for Ukraine скористались понад 150 тисяч українців
США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
25 сiчня, 08:22
Толкач: Останнім часом мені доводиться у інтерв’ю говорити сербським ЗМІ, що сербам було б легше нас зрозуміти, якби вони мали спільний з Росією кордон
Дипломат розказав, як війна в Україні змінила сербів
29 сiчня, 17:06

Новини

У Києві поліція перекрила канал збуту зброї та боєприпасів
У Києві поліція перекрила канал збуту зброї та боєприпасів
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
У Вишгородському районі лунатимуть вибухи: влада звернулася до жителів регіону
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
Прокуратура оголосила підозру посадовцю «Надр України»: деталі справи
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
14 лютого столичний автобус № 7 змінить свій маршрут (схема)
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого
Висоцького, звинуваченого в домаганнях, відсторонено від роботи в університеті Карпенка-Карого

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
29K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
9598
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
9421
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
5765
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua