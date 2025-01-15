Затримано члена КРАІЛ за підтримку діяльності онлайн-казино, власниками якого є росіяни

Член КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманим є член КРАІЛ Євген Яхній.

Офіс генпрокурора зауважує, що член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.

«Главком» повідомляє, що згідно з декларацією за 2023 рік, сукупний дохід сім'ї Яхнія склав 12,1 млн грн. З них найбільше дав дохід від зайняття підприємницькою діяльністю – 10,7 млн грн. Під час великої війни сім'я Яхнія придбала дві нові автівки: Land Rover Defender, 2023 року випуску за 4,09 млн грн і Hyundai Ioniq 5, 2022 року випуску за 2,04 млн грн. Додамо, що 7 липня 2023 року Кабмін призначив Євгена Яхнія членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

«У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні.

Також правоохоронці встановили, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет РФ. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресорки.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ.

Також 9 січня правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.