Затримано члена КРАІЛ за підтримку діяльності онлайн-казино, власниками якого є росіяни
Член КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності
Правоохоронці затримали та повідомили про підозру у пособництві державі-агресору члену Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, затриманим є член КРАІЛ Євген Яхній.
Офіс генпрокурора зауважує, що член Комісії разом з головою КРАІЛ упродовж тривалого часу не вживав заходів щодо анулювання ліцензії підприємству на здійснення гральної діяльності в мережі Інтернет.
«У межах розслідування діяльності комерційної структури підтверджено зв’язки онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами. Внаслідок незаконного функціонування на території України цього онлайн-казино здійснювався збір інформації про клієнтів. Таким чином у розпорядженні держави-агресора були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань», – йдеться у повідомленні.
Також правоохоронці встановили, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою діяльність на території так званої «ЛНР», наповнюючи таким чином бюджет РФ. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс держави-агресорки.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Нагадаємо, 18 грудня 2024 року працівники Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого. Він підозрюється у сприянні представникам РФ.
Також 9 січня правоохоронці затримали номінального власника онлайн-казино Pin-Up Ігоря Зотька. Йому готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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