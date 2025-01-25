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США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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США призупиняють в'їзд мігрантів, зокрема українців
З вересня 2023 року програмою Uniting for Ukraine скористались понад 150 тисяч українців
фото з відкритих джерел

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила ухвалення заявок на участь у програмах, які дозволяють іммігрантам тимчасово в’їжджати до США

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців. Про це пише The New York Times.

Зокрема, йдеться і про програму Uniting for Ukraine, що надавала можливість українцям отримати тимчасовий прихисток у США за умови наявності фінансових спонсорів.

Зазначається, що з вересня 2023 року цією програмою скористались понад 150 тисяч українців.

«Нині призупинення може ускладнити шляхи евакуації для українців, які тікають від війни», — йдеться у статті.

Указ Трампа також передбачає перевірку всіх програм тимчасового прийому іммігрантів на відповідність новим критеріям, зокрема ініціатив для возз’єднання родин і підтримки неповнолітніх із Центральної Америки.

Правозахисники розцінюють це рішення як удар по гуманітарній імміграції, особливо для людей, що залишають найбільш нестабільні регіони світу, включаючи Україну.

Представники адміністрації заявили, що президент Трамп вважає, що багато програм не були законними.

Нагадаємо, у середу, 22 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про закриття південного кордону США (з Мексикою) для нелегальних мігрантів. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Очікується, що тисячі американських військовослужбовців прибудуть до кордону з Мексикою після того, як президент США Дональд Трамп розпорядився посилити там військову присутність.

До слова, у США вже почали заарештовувати і депортовувати сотні «нелегальних іммігрантів»

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Теги: США Дональд Трамп мігранти українці Україна

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