Головна Країна Політика
search button user button menu button

Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Коломойський заявив, що «внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає особистою образою»
фото: graty.me

РНБО тимчасово позбавила Коломойського права користуватися та розпоряджатися активами

Під санкції Ради національної безпеки та оборони (РНБО) потрапив український олігарх Ігор Коломойський, який сьогодні святкує свій 63 день народження. «Главком» публікує повний перелік довічних обмежень, накладених на бізнесмена.

Згідно з додатком до указу президента Володимира Зеленського, санкції проти Ігоря Коломойського передбачають:

  1. позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;
  2. блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать
    фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
  3. обмеження торгівельних операцій (повне припинення);
  4. обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення);
  5. запобігання виведенню капіталів за межі України;
  6. зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
  7. заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;
  8. заборону користування радіочастотним спектром України;
  9. обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення);
  10. заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної
    держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;
  11. заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
  12. заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної
    держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;
  13. запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;
  14. припинення дії торгівельних угод, спільних проєктів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки
    та оборони;
  15. заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
  16. заборону на набуття у власність земельних ділянок;
  17. інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та
    вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати
    дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

Нагадаємо, що окрім Коломойського, під санкції РНБО 12 лютого потрапили бізнесмени Костянтин Жеваго і Геннадій Боголюбов, колишній народний депутат Віктор Медведчук та експрезидент Петро Порошенко.

До слова, Коломойський заявив, що «внесення його у санкційний список одномоментно разом з Петром Порошенком вважає особистою образою».

Читайте також:

Теги: санкції Ігор Коломойський РНБО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Самі мита мало чим загрожують Росії – її експорт до США серйозно знизився
Трамп посилює тиск на Росію через санкції. Чи допоможе?
23 сiчня, 14:30
Більшість компаній з білого списку працюють у сфері гуртової торгівлі
До Клубу білого бізнесу потрапили компанії, повʼязані з підсанкційними особами
21 сiчня, 09:27
Президент Колумбії Густаво Перо занепокоєний політикою Трампа
Лідери країн Латинської Америки збираються на екстрений саміт через політику Трампа
28 сiчня, 15:22
У ніч на 29 січня СБУ та ССО провели спільну спецоперацію з ураження НПС «Андреаполь», яка є важливою складовою Балтійської трубопровідної системи-2
Українські дрони уразили нафтоперекачувальну станцію та ракетний арсенал у РФ
29 сiчня, 17:30
Прем'єр-міністр проведе переговори з європейськими партнерами з питань оборони та безпеки
Прем'єр Британії закликав подвоїти санкційний тиск на Росію
3 лютого, 08:31
Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій
Зеленський анонсував кілька жорстких пакетів санкцій
4 лютого, 20:17
Бронювання працівників критичних підприємств діє до 28 лютого 2025 року
РНБО зобов’язала Кабмін переглянути критерії критично важливих підприємств для війська
5 лютого, 21:43
Спецпосланець Трампа щодо України Кіт Келлог вже провів перші розмови із керівником Офісу президента України та із послом України в США
Спецпосланець Келлог вказав, на що готовий піти Трамп, аби змусити Росію закінчити війну
7 лютого, 09:57
Україна хоче, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну
Зеленський відповів, чи закінчиться війна в 2025 році
9 лютого, 16:46

Політика

Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Під санкції разом з Порошенком? Коломойський заявив про завдану йому «особисту образу»
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Коломойському – 63. Усі санкції від президента на день народження олігарха
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
Пожиттєві санкції на Порошенка. Список усіх накладених обмежень
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
У Раді нардепи «ЄС» заблокували трибуну на фоні санкцій проти Порошенка (фото)
РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів
РНБО ввела санкції проти Порошенка, Медведчука і ще трьох олігархів
Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати
Шабунін відправляється на фронт: каже, що його цим не налякати

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 лютого: ситуація на фронті
141K
Крупі набридло сидіти у СІЗО. Адвокати запропонували суду угоду
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 лютого 2025
26K
Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
9061
«Доплата буде збільшена». Міносвіти повідомило гарні новини для вчителів
8096
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

Світ Путіна та Трампа, закритий шлях до НАТО та вбивство іноземця: головне за ніч
Сьогодні, 06:14
13 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 21:28
Спецоперація СБУ, розмова Трампа із Зеленським та Путіним. Головне за 12 лютого
Вчора, 21:05
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
Вчора, 05:16
У Києві пролунала серія вибухів
Вчора, 04:48

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua