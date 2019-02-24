Кличко вирушив до Ізраїлю налагоджувати контакти



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Кличко візьме участь в ізраїльсько- українському муніципальному саміті

Кличко в Ізраїлі візьме участь у Міжнародній конференції мерів та в ізраїльсько-українському муніципальному саміті

Мер Києва Віталій Кличко візьме участь у роботі 33-ої Міжнародної конференції мерів, що відкриється 24 лютого у місті Єрусалим в Ізраїлі.

Захід збере мерів міст світу, експертів у галузі безпеки, урбанізованого розвитку та високих технологій, представників енергетичних та кіберкомпаній. Основною темою цьогорічної конференції стане усталений розвиток і безпека «розумних» міст в контексті останніх урбаністичних інновацій 21 сторіччя.

Під час візиту до Ізраїлю Кличко зустрінеться з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу.

Також у Тель-Авіві Віталій Кличко, який очолює Асоціацію міст України, візьме участь в ізраїльсько- українському муніципальному саміті Muni-2019, на який запрошені мери і делегації міст-членів Асоціації: Харкова, Чернігова, Дніпра, Житомира, Рівного, Вінниці, Маріуполя, Обухова та Вишневого. Зокрема, мер Києва виступить на відкритті заходу та візьме участь у дискусійній панелі «Як ефективно агрегувати та використати інформацію, що існує на громадській арені, аби максимально підвищити міську безпеку».

Під час саміту відбудеться підписання меморандуму про співробітництво між Асоціацією міст України та Федерацією місцевих органів влади Ізраїлю та меморандуму про співпрацю між Асоціацією міст України та Торгово-промисловою палатою Ізраїль-Україна.