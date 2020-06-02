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    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)

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    Вручення ключів від автівок відбулося у дворі Київської міської державної адміністрації - Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Вручення ключів від автівок відбулося у дворі Київської міської державної адміністрації
    Фото: пресслужба мера Києва

    За період з 2016 року за кошти міського бюджету в столиці придбали та передали дитячим будинкам сімейного типу 19 автомобілів

    Мер Києва Віталій Кличко вручив ключі від автомобілів двом будинкам сімейного типу.

    Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

    «Одним з головних завдань міської влади є забезпечення права кожної дитини, яка залишилась без батьків, на виховання в сім’ї. У столиці сьогодні 2 390 дітей мають статус дитини - сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 90 % перебувають під опікою, виховуються в прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу. Зокрема, у Києві функціонують вже 26 дитячих будинків сімейного типу», - сказав Кличко під час вручення ключів від автівок у дворі Київської міської державної адміністрації.

    Він зауважив, що в березні цього року місто передало ще три службових квартири в новобудовах дитячим будинкам сімейного типу.

    «Міська влада робить все можливе, щоб підтримати сім’ї, які виховують дітей-сиріт. І сьогодні ми вручаємо батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу - родинам Черкашиних та Ліндя - ключі від нових автомобілів Renault Trafic», - додав мер Києва.

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    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)
    Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)

    Так, у родині Черкашиних 6 рідних дітей, а також на вихованні 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. У родині Ліндя – двоє рідних дітей та на сьогодні на вихованні перебувають шестеро дітей.

    «У кожному зі столичних будинків сімейного типу виховують від 5 до 10 дітей. І щоб такі родини могли бути більш мобільними, їм потрібні свої автівки. Ми вирішуємо це питання. Щоб кожен дитячий будинок сімейного типу в Києві мав в своєму користуванні автомобіль», - наголосив Кличко.

    Разом з тим, він подякував родинам за їхню соціальну відповідальність. «Дякую Вам за ваше велике серце і за те, що ви віддаєте свою любов і піклування дітям, які цього потребують», - додав мер Києва.

    За період з 2016 року за кошти міського бюджету в столиці придбали та передали дитячим будинкам сімейного типу 19 автомобілів. Також у рамках цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» місто щомісяця виплачує адресну матеріальну допомогу від 1 тис. до 1,5 тис. грн на кожну дитину сім’ям, що взяли на виховання дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

    Цього року до Міжнародного дня захисту дітей патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі отримали одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 7 тис. до 19 тис. грн.

    Віталій Кличко Київ діти автомобіль батьки влада піклування
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