Кличко вручив автомобілі двом будинкам сімейного типу (фото)



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Вручення ключів від автівок відбулося у дворі Київської міської державної адміністрації Фото: пресслужба мера Києва

За період з 2016 року за кошти міського бюджету в столиці придбали та передали дитячим будинкам сімейного типу 19 автомобілів

Мер Києва Віталій Кличко вручив ключі від автомобілів двом будинкам сімейного типу.

Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

«Одним з головних завдань міської влади є забезпечення права кожної дитини, яка залишилась без батьків, на виховання в сім’ї. У столиці сьогодні 2 390 дітей мають статус дитини - сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. З них 90 % перебувають під опікою, виховуються в прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу. Зокрема, у Києві функціонують вже 26 дитячих будинків сімейного типу», - сказав Кличко під час вручення ключів від автівок у дворі Київської міської державної адміністрації.

Він зауважив, що в березні цього року місто передало ще три службових квартири в новобудовах дитячим будинкам сімейного типу.

«Міська влада робить все можливе, щоб підтримати сім’ї, які виховують дітей-сиріт. І сьогодні ми вручаємо батькам-вихователям дитячих будинків сімейного типу - родинам Черкашиних та Ліндя - ключі від нових автомобілів Renault Trafic», - додав мер Києва.

Так, у родині Черкашиних 6 рідних дітей, а також на вихованні 7 дітей, позбавлених батьківського піклування. У родині Ліндя – двоє рідних дітей та на сьогодні на вихованні перебувають шестеро дітей.

«У кожному зі столичних будинків сімейного типу виховують від 5 до 10 дітей. І щоб такі родини могли бути більш мобільними, їм потрібні свої автівки. Ми вирішуємо це питання. Щоб кожен дитячий будинок сімейного типу в Києві мав в своєму користуванні автомобіль», - наголосив Кличко.

Разом з тим, він подякував родинам за їхню соціальну відповідальність. «Дякую Вам за ваше велике серце і за те, що ви віддаєте свою любов і піклування дітям, які цього потребують», - додав мер Києва.

За період з 2016 року за кошти міського бюджету в столиці придбали та передали дитячим будинкам сімейного типу 19 автомобілів. Також у рамках цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» місто щомісяця виплачує адресну матеріальну допомогу від 1 тис. до 1,5 тис. грн на кожну дитину сім’ям, що взяли на виховання дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Цього року до Міжнародного дня захисту дітей патронатні вихователі, прийомні батьки та батьки-вихователі отримали одноразову матеріальну допомогу з міського бюджету в розмірі від 7 тис. до 19 тис. грн.