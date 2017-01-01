Кличко вручив видатним киянам державні нагороди
- Сьогодні, 18:16
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Мер Києва Віталій Кличко вручив видатним киянам державні нагороди з нагоди 26-ї річниці Всеукраїнського референдуму про підтвердження Акту проголошення незалежності України.Очільник столиці зазначив, що 1 грудня відзначають кілька важливих для України дат. Зокрема, сьогодні 26-та річниця підтвердження Всеукраїнським референдумом Акту проголошення незалежності України.
«Сьогодні Україна знову проходить через великі випробування. Відстоює свою державність, територіальну цілісність, своє право йти шляхом, який обрала. І найкращим вшануванням пам`яті тих, хто загинув, захищаючи Україну та її вибір, буде успіх нашої держави», – підкреслив Віталій Кличко.
Мер столиці вручив нагороди киянам-учасникам Революції Гідності. Двом Героям нагороди – Орден «За мужність» ІІІ ступеня – присвоїли посмертно. Мер Києва запропонував вшанувати пам’ять полеглих Героїв хвилиною мовчання.
«Сьогодні також високі державні нагороди України отримують кияни, які своєю багаторічною працею, своїм професіоналізмом зробили вагомий внесок у розвиток освіти, культури, інших галузей. Я вдячний вам за ваші зусилля, які ви докладаєте, щоб змінювати наше місто», – сказав міський голова.
Серед вручених нагород – Орден Княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів, Орден «За мужність» ІІІ ступеня, медаль «За врятоване життя», «За працю і звитягу», звання «Заслужений артист України», «Заслужений будівельник України», «Заслужений діяч мистецтв України», «Заслужений працівник освіти», почесні грамоти Кабінету Міністрів України.