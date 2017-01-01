Киян попереджають про погіршення погодних умов
- Сьогодні, 17:06
-
Розсилка
2 грудня у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом
У суботу в столиці очікується хмарна погода, дощ із мокрим снігом, вітер північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
У неділю, 3 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 4 грудня помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.
Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.
Поради водіям:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Читайте також
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками у такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);
- будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- коли перебігаєте дорогу перед автомобілем – врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
- обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.
Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.