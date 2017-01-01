Киян попереджають про погіршення погодних умов

2 грудня у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом

У суботу в столиці очікується хмарна погода, дощ із мокрим снігом, вітер північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». У неділю, 3 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 4 грудня помірний мокрий сніг, місцями налипання



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Мокрий сніг у Києві

2 грудня у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом

У суботу в столиці очікується хмарна погода, дощ із мокрим снігом, вітер північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

У неділю, 3 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 4 грудня помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

Поради водіям:

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками у такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);

будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем – врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.