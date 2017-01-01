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    Киян попереджають про погіршення погодних умов

    2 грудня у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом
    У суботу в столиці очікується хмарна погода, дощ із мокрим снігом, вітер північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». У неділю, 3 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 4 грудня помірний мокрий сніг, місцями налипання
    • Сьогодні, 17:06
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    Мокрий сніг у Києві
    Мокрий сніг у Києві

    2 грудня у Києві прогнозують дощ із мокрим снігом

    У суботу в столиці очікується хмарна погода, дощ із мокрим снігом, вітер північний, 7-12 м/с, температура протягом доби 0-2° тепла. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    У неділю, 3 грудня, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без істотних опадів; 4 грудня помірний мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

    Враховуючи погодні умови, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА рекомендує дотримуватись порад у разі виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах міста.

    Поради водіям:

    Поради пішоходам:

    • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;
    • не тримайте руки в кишенях – це збільшує ризик не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками у такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
    • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
    • якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись (удар, спрямований на вас, зменшить силу);
    • будьте уважні на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
    • коли перебігаєте дорогу перед автомобілем – врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;
    • обходьте металеві кришки люків – зазвичай вони вкриті льодом.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій просить киян бути обережними під час пересування містом із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій.

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