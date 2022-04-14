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    Події в Україні

    Ворог планував захопити Київ під виглядом навчань – розвідка

    документ
    Угруповання російських військ &laquo;Центр&raquo;, яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва - Ворог планував захопити Київ під виглядом навчань – розвідка
    Угруповання російських військ «Центр», яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва
    фото: пресслужба розвідки Міноборони

    У документі визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади

    Російські військові планували захопити Київ під виглядом проведення стратегічних військових навчань. Про це свідчать здобуті воєнною розвідкою України документи.

    «Здобуті воєнною розвідкою України документи свідчать про наміри окупантів захопити столицю України. Зокрема угруповання російських військ «Центр», яке діяло на чернігівському та сумському напрямках, отримало завдання захопити лівобережну частину Києва. Про це йдеться у бойовому розпорядженні командиру 96 окремої розвідувальної бригади, яке він отримав зі штабу 1 танкової армії західного військового округу», – повідомили у розвідці.

    Як зазначається в повідомленні, в документі також визначені етапи проведення наступу та завдання для особового складу бригади.

    До слова, за даними української розвідки, невідомі патріоти ліквідовують російських військових в тимчасово окупованому Мелітополі. Як повідомлялося, начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що окупанти поділили українських людей на чотири категорії: «націоналісти», прихильні до України, «нейтральні» та «вата». Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Хер вам, а не Херсон». Чому Путіну не вдається повторити «русскую весну»?

    Нагадаємо, британська розвідка назвала наступні цілі російських атак.

    Теги: розвідка росія окупанти Київ війна Україна окупація #stoprussia
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    Ворог планував захопити Київ під виглядом навчань – розвідка