Однопартійці Порошенка закликають Київраду не дати знищити частину скверу Чкалова



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Біля скверу Чкалова планують звести багатоповерхівку

Київський осередок «Європейської Солідарності» став на захист скверу, навколо якого розгорівся скандал

Київська міська організація «Європейської Солідарності» звернулася до депутатів Київради з вимогою на найближчому пленарному засіданні не продовжувати із забудовником договір оренди земельної ділянки у сквері імені Чкалова. Про це йдеться у заяві київського осередку партії.

Там нагадали, що мешканці Шевченківського району Києва вже кілька років поспіль борються за збереження Чкалівського скверу на розі вулиць Михайла Коцюбинського і Олеся Гончара. Конфлікт навколо цієї земельної ділянки загострився через недбалість та бюрократичну тяганину.

«Столичні чиновники ще в 2019 році мали підготувати проєкт щодо встановлення меж скверу ім. Чкалова для внесення ділянки до земельного кадастру. Але до сьогодні цей проєкт так і не був розроблений і затверджений», - наголошується у заяві.

У Київській міській організації «ЄС» вважають, що будь-які чиновники та народні обранці у конфліктах щодо забудов парків, зелених зон та скверів повинні передусім враховувати інтереси місцевих жителів. Саме тому представники партії вимагають у депутатів Київради на найближчих засіданнях переглянути договір оренди і не допустити знищення частини скверу імені Чкалова.

Як повідомлялося, 2 червня земельна комісія Київської міської ради проголосувала за поновлення договору оренди ділянки землі біля Чкалівського скверу у центрі Києва, де планують звести 14-поверхівку.

Забудовник стверджує, що будівництво не суперечить закону і не несе жодної загрози Чкалівському скверу.