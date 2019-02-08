Кличко звільнив чиновника, який влаштував п’яну ДТП у Києві документ



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Юрій Ткаченко, який влаштував ДТП, працював на посаді заступника голови Голосіївської райдержадміністрації Києва з липня 2018 року

Заступника голови Голосіївської РДА Юрія Ткаченка звільнено

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника голови Голосіївської райдержадміністрації столиці Юрія Ткаченка, який влаштував п‘яну ДТП в столиці в четвер ввечері. Про це повідомляє прес-служба міського голови.

«Такі держслужбовці, ще й на керівних посадах, працювати не повинні і не будуть! Тут жодних інших думок немає. Тому Ткаченко звільнений ще до того, як встиг протверезіти», - зазначив Кличко.

Нагадаємо, Ткаченко влаштував на Південному мосту в столиці п‘яну ДТП у четвер ввечері. Чиновник, який в нетверезому стані керував автівкою, в‘їхав в автомобіль, щодо якого патрульна поліція в цей час оформляла іншу ДТП. Внаслідок зіткнення співробітницю поліції затиснуло між двома машинами, вона отримала травму ноги. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження.

Одразу після повідомлення про інцидент мер Києва дав доручення голові Голосіївської райдержадміністрації терміново подати документи, необхідні для звільнення заступника голови РДА Юрія Ткаченка.

Кличко зауважив, що людина, яка сідає нетверезою за кермо, - вже злочинець, бо створює загрозу здоров’ю і життю інших людей.

«Не бачу підстав працювати з людьми, які нахабно порушують правила поведінки в суспільстві. І вони повинні нести за законом відповідальність за свої дії», - наголосив Кличко.

Ще пізно ввечері в четвер голова Голосіївської РДА Олександр Настасенко на вимогу міського голови направив йому документи, необхідні для звільнення Ткаченка з посади. Кличко одразу погодив їх і звільнив Ткаченка з посади заступника голови Голосіївської райдержадміністрації.

У документі йдеться про те, що чиновник звільнений відповідно до статті 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та враховуючи вчинення 7 лютого 2019 року резонансної дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння.