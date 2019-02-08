Поліція відкрила справу за фактом ДТП, влаштованої п’яним чиновником



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BMW, за кермом якого перебував п'яний чиновник, на великій швидкості влетів у Skoda Фото: Інформатор

Поліцейська із переломом ноги перебуває в госпіталі

За фактом дорожньо-транспортної пригоди на Південному мосту у Києві, у якій постраждала патрульна, розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила прес-служба поліції Києва.

Нагадаємо, 7 лютого вчора заступник голови райдержадміністрації, будучи напідпитку, на BMW протаранив машини Skoda Fabia і Nissan, які потрапили у ДТП. У результаті цієї події постраждала патрульна поліцейська, яка займалася оформленням автопригоди без потерпілих: її затисло між транспортними засобами. Із тілесними ушкодженнями середньої тяжкості - переломом ноги - поліцейську госпіталізували. Також за допомогою до лікарів звернулися двоє жінок, які перебували у Skoda Fabia, їм надали допомогу без госпіталізації.

Водій BMW, який мав явні ознаки сп’яніння, відмовився від проходження освідчування на «Драгері». Його доставили до лікаря-нарколога, але здати біологічні зразки він теж відмовився. Однак, попри це, на чиновника склали адміністративні матеріали за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Окрім того, за фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

За скоєння аварії з потерпілими передбачено покарання - штраф від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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