КМДА попередила про тимчасову зміну руху транспорту на Оболоні

Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт

Із 22 до 28 листопада у столиці на вул. Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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«Об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною», – йдеться в повідомленні.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної здійснюватиметься без змін.

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Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт.

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у Києві з 8 листопада до 10 грудня також частково обмежений рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.