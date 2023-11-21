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КМДА попередила про тимчасову зміну руху транспорту на Оболоні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
КМДА попередила про тимчасову зміну руху транспорту на Оболоні
Об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком
фото ілюстративне

Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт

Із 22 до 28 листопада у столиці на вул. Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною», – йдеться в повідомленні.

Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної здійснюватиметься без змін.

Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт.

КМДА попередила про тимчасову зміну руху транспорту на Оболоні фото 1

Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, що у Києві з 8 листопада до 10 грудня також частково обмежений рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Теги: Київ дороги дорожній рух

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