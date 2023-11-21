КМДА попередила про тимчасову зміну руху транспорту на Оболоні
Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт
Із 22 до 28 листопада у столиці на вул. Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«Об’їзд ділянки здійснюватиметься лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною», – йдеться в повідомленні.
Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної здійснюватиметься без змін.
Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт.
Громадян просять враховувати обмеження під час планування маршруту.
Нагадаємо, що у Києві з 8 листопада до 10 грудня також частково обмежений рух на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.
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