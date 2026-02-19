Головна Країна Суспільство
Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну
Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою
фото з відкритих джерел

В Україні наразі діють планові та аварійні графіки відключень світла

В Україні навесні може покращитися ситуація з електропостачанням. Про це заявив директор Центр досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі «24 Каналу», пише «Главком».

Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою. «Під час попередньої атаки добре спрацювала ППО, тому наслідки значно менші, ніж могли б бути», – зазначив експерт.

Харченко пояснив, що зі зростанням температури повітря споживання електроенергії традиційно зменшується.

«В масштабах країни кожен додатковий градус плюсової температури знижує споживання на 150-180 МВт. Коли настане тепла погода (+5-10 градусів), це значно сприятиме тому, щоб електрики у доступі було більше», – підкреслив він.

Водночас у різних регіонах поки діють планові та аварійні графіки відключень.

Експерт попередив, що Росія, ймовірно, продовжить обстріли і навесні, і влітку. Тому в Україні триває інтенсивне відновлення генеруючих потужностей та мереж.

«Паралельно відбувається планування підготовки до наступного опалювального сезону. Зараз дійсно до нього вже час готуватися», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, 19 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Теги: енергетика відключення світла

Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну
Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Виїзд чоловіків за кордон з 1 березня 2026 року: повний перелік правил та нові спрощення
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 лютого 2026: традиції та молитва
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Після зміни очільника Фонду держмайна Наглядова рада Державного зембанку змінила голову
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні
Справа Галущенка. Антикорупційна прокуратура запідозрила ексміністра у фіктивному розлученні

