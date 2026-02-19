Коли в Україні стане більше світла: енергетики озвучили прогноз на весну

В Україні наразі діють планові та аварійні графіки відключень світла

В Україні навесні може покращитися ситуація з електропостачанням. Про це заявив директор Центр досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі «24 Каналу», пише «Главком».

Попри постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру, система залишається керованою. «Під час попередньої атаки добре спрацювала ППО, тому наслідки значно менші, ніж могли б бути», – зазначив експерт.

Харченко пояснив, що зі зростанням температури повітря споживання електроенергії традиційно зменшується.

«В масштабах країни кожен додатковий градус плюсової температури знижує споживання на 150-180 МВт. Коли настане тепла погода (+5-10 градусів), це значно сприятиме тому, щоб електрики у доступі було більше», – підкреслив він.

Водночас у різних регіонах поки діють планові та аварійні графіки відключень.

Експерт попередив, що Росія, ймовірно, продовжить обстріли і навесні, і влітку. Тому в Україні триває інтенсивне відновлення генеруючих потужностей та мереж.

«Паралельно відбувається планування підготовки до наступного опалювального сезону. Зараз дійсно до нього вже час готуватися», – наголосив Харченко.

Нагадаємо, 19 лютого 2026 року в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.