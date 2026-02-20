Графіки відключень світла. Держенергонагляд проведе перевірки у пʼяти областях

Головна Країна Події в Україні
Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше глава Міненерго повідомляв, що держава посилить контроль за відключеннями світла
фото: «Укренерго»

Фахівці перевірять правильність складання графіків відключень та розподіл обмежень

Державна інспекція енергетичного нагляду проведе позапланові перевірки в п'яти областях. Фахівці перевірять, чи коректно діють графіки відключень світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держенергонагляд.

Зазначається, що через велику кількість звернень про недотримання графіків відключень світла перевірки буде проведено:

  • Житомирській області;
  • Кіровоградській області;
  • Миколаївській області;
  • Хмельницькій області;
  • Черкаській області.

Інспектори перевірятимуть правильність складання графіків погодинних відключень: чи збігаються графіки з реальним часом відключень, можливий нерівномірний розподіл обмежень. За результатами перевірок будуть надані рекомендації та приписи, виконання яких Держенергонагляд триматиме на контролі.

«Мета таких перевірок – забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести графіки погодинних відключень у відповідність до вимог нормативно-правових актів», – йдеться в заяві.

Нагадаємо, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Російська Федерація буде завдавати ударів по українській енергетиці й після зими. Тому Кабінет міністрів разом з керівниками облдержадміністрацій та представниками енергетичних компаній почав готувати енергосистему до наступного опалювального сезону.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів впроваджує механізм фінансової підтримки для громадян, які змушені змінити місце проживання через надзвичайні ситуації. Програма передбачає надання одноразових безвідсоткових позик для побутового облаштування на новому місці.

До слова, з 2 лютого підприємці можуть скористатися урядовим пакетом енергетичної підтримки. Мова про виплати фізичним особам-підприємцям до 15 тис. грн, а також нульові кредити на енергообладнання.

Крім того, уряд розширює програми підтримки енергетичної автономності для багатоквартирних будинків і приватних домівок.

