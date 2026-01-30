Скільки електроенергетики пошкоджено? Ексміністр Плачков оцінив ситуацію

«Основна мета ворога – досягти тотального блекауту в Україні»

Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков заявив, що внаслідок масованих атак Росії пошкоджено щонайменше 80% енергетичної інфраструктури України. Про це він зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Думаю, наразі пошкоджено не менше 80% електроенергетики. Багато ударів було і по теплових електростанціях, і по гідроелектростанціях, ну і, зрозуміло, по мережах – магістральним та розподільним», – наголосив фахівець.

Плачков нагадав, що ще у листопаді 2025 року «попереджав, що треба готуватися до масованих ударів по комплексах теплопостачання, особливо великих міст».

«Вже тоді було зрозуміло, що треба розглядати можливості на якийсь період вивезти дітей до знайомих та родичів. На жаль, все так і відбулося. Основна мета ворога – досягти тотального блекауту в Україні і знищити системи централізованого теплопостачання у великих містах, особливо у зимовий період при мінусових температурах», – зауважив Іван Плачков.

Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.