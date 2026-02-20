Головна Київ Новини
Прокуратура хоче стягнути 8 млн грн із забудовника, який звів житло у Пущі-Водиці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Забудовник звів малоповерхові будинки на вулиці Миколи Юнкерова в Оболонському районі
фото: Київська міська прокуратура

Будівельна компанія звела понад 16 тис. кв. м житла в Оболонському районі, проте проігнорувала обов’язковий платіж на розвиток інфраструктури міста

Столична прокуратура подала позов до Господарського суду Києва проти компанії-забудовника, яка «забула» сплатити пайовий внесок до бюджету міста. Йдеться про понад 8 млн грн за будівництво житлового комплексу в Оболонському районі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що забудовник звів малоповерхові будинки на вулиці Миколи Юнкерова в Оболонському районі. Загальна площа новобудови перевищує 16 тис. кв. м. Попри масштаб проєкту, компанія не перерахувала до бюджету обов’язковий платіж на розвиток інфраструктури столиці.

Хоча пайову участь в Україні скасували з 1 січня 2021 року, закон зобов'язує замовників будівництва розрахуватися з містом, якщо цей обов’язок виник до вказаної дати. У цьому випадку забудовник мав сплатити понад 8 млн грн, але кошти в бюджет так і не надійшли.

Наразі Господарський суд міста Києва вже відкрив провадження у справі. Прокуратура в судовому порядку вимагатиме погашення боргу перед територіальною громадою міста.

Раніше повідомлялося, що спеціалізована екологічна прокуратура Києва звернулася до суду з позовом про знесення незаконно збудованого об’єкта житлової нерухомості на Трухановому острові. Йдеться про звільнення майже 0,5 га землі водного фонду, що була фактично захоплена під приватну забудову. 

До слова, незавершений багатофункціональний комплекс Sky Towers у Києві знову намагаються реалізувати через систему електронних аукціонів OpenMarket (ДП «СЕТАМ»). Один із найвідоміших довгобудів столиці, розташований на проспекті Берестейському, виставлено на торги, які заплановані на 27 лютого 2026 року. Стартова ціна об’єкта наразі становить 662,33 млн грн.

Теги: закон будівництво бюджет забудова прокуратура Київ

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
