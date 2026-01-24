Донька Келлога відреагувала на масований удар по Києву під час переговорів про мир

Моббс наголосила, що такі російські атаки під час переговорного процесу можуть мати зворотний ефект для Москви

Донька американського генерала Кіта Келлога Меган Моббс різко відреагувала на масований російський удар по Києву, який відбувся в момент, коли в Абу-Дабі тривають переговори щодо мирного врегулювання війни. Про це вона написала допис у соціальній мережі Х, передає «Главком».

У своєму коментарі Моббс наголосила, що важко сприймати такі дії Росії як сигнал готовності до миру, коли одночасно завдаються удари по українській столиці. За її словами, подібна поведінка лише підриває переговорний процес і може мати зворотний ефект.

«З огляду на те, що переговори в Абу-Дабі тривають, важко не сприймати це як сигнал про наміри Росії до миру. Я перестала здогадуватися, коли така поведінка настільки розлютить президента, що він вирішить подвоїти зусилля та надати суттєву допомогу Україні», – написала вона, натякаючи, що Трамп має звернути увагу на такі дії Росії під час переговорного процесу.

Нагадаємо, цієї ночі Київ зазнав масованої комбінованої атаки з боку РФ. Ворог застосував різні типи ракет та безпілотники. У мережі з'явились перші кадри з наслідками ворожого обстрілу.

Як повідомлялось, внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель.

Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох постраждалих, трьох із них госпіталізували. Також на лівому березі столиці зафіксовано перебої з тепло- та водопостачанням.

Унаслідок чергової масованої атаки російських окупаційних військ на Київщину поранення дістали четверо мирних мешканців. Під ударами опинилися населені пункти та приватні домівки.