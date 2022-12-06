Атака на енергосистему: Кулеба повідомив про ситуацію на Київщині

У деяких населених пунтах, окрім проблем з електропостачанням, є перебої з водо- та теплопостачанням

Ситуація в енергосистемі залишається складною

У Київській області тривають екстрені вимкнення електрики. Наразі близько половини області залишається без світла. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олексій Кулеба.

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«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики працюють у режимі нон-стоп, щоб повернутися до планових графіків», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у деяких населених пунтах, окрім проблем з електропостачанням, є перебої з водо- та теплопостачанням.

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«Маємо чіткий план, як в найближчі дні стабілізувати ситуацію», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, 5 грудня російські загарбники під час повітряної тривоги атакували енергетичну інфраструктуру України.

У кількох областях виникли проблеми з електропостачанням. Без світла залишилась частина Кривого Рогу, Сумщина, Миколаївщина та Одеса.

Після ракетного удару зупинилося одне з енергетичних підприємств України.

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Також НЕК «Укренерго» повідомило, що після масованої ракетної атаки РФ на Україну 5 грудня для збереження балансу між виробництвом та споживанням електроенергії в усіх областях України буде запроваджено режим аварійних відключень.